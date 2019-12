Dufour verslaat Werth in Saab top tien Kür

Het scheelde maar een haartje, maar Cathrine Dufour heeft Isabell Werth in Stockholm van de winst gehouden in de Saab Top 10-Kür. In 2017 won Werth de eerste editie met Emilio (v. Ehrenpreis) en in 2018 won de Duitse dressuurkoningin de prestigieuze titel met Weihegold OLD (v.Blue Hors Don Schufro), maar vandaag was het prijzengeld van dik 70.000 euro voor de Deense amazone. Patrik Kittel maakte de top drie compleet op zijn eigen wedstrijd.

In de Grand Prix moest Dufour Werth gisteren nog voor laten gaan en stond de Deense op bijna drie procent achterstand met Atterupgaards Cassidy (v. Caprimond). Vandaag eindigde ze met 89,445%, wat tevens haar hoogste score tot nu toe is, net boven haar Duitse collega.

Werth en Weihegold werden door twee juryleden bovenaan geplaatst, maar het totaal van 89,300% was niet genoeg voor de winst. Dat de strijd om de winst vooral tussen de beide amazones ging blijkt wel uit de ruim drie procent afstand van de rest van de concurrentie.

Persoonlijk records

Patrik Kittel, medebedenker van de Saab Top 10, kwam met Well Done de La Roche Cmf (v. Fürstentraum) het dichtst bij Werth en Dufour en mocht zich met 86,115% als derde opstellen voor de prijsuitreiking. De Zweedse ruiter scherpte zijn persoonlijk record aan met de elfjarige merrie en wisselde van plaats met Jessica von Bredow-Werndl die met Zaire-E (v. Son de Niro) de eerste dag derde werd en in de kür op de vierde plaats eindigde met 85,825%. Voor de Duitse amazone en de KWPN-merrie was deze score eveneens de hoogste score tot nu toe.

Nederlanders

Emmelie Scholtens en Anne Meulendijks zijn ook afgereisd naar Stockholm en boekten vandaag net als gisteren in de Grand Prix mooie resultaten. Scholtens en Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) eindigden met 83,045% op de zesde plaats en Meulendijks en MDH Avanti N.O.P. (v. United) werden achtste met 80,845%. Voor beide Nederlandse amazones waren dit ook nieuwe persoonlijke records.

Uitslag

