Dufours WK-troef Vamos Amigos naar eigenaresse Annabella Pidgley

Op het Wereldkampioenschap in Herning waren ze een van de grote sensaties: Cathrine Dufour en Vamos Amigos (v. Vitalis). Na een fantastisch seizoen is er een einde gekomen aan hun carrière samen. De Deense amazone maakte vandaag op haar social media bekend dat Vamos Amigos terug gaat naar zijn eigenaren. De familie Pidgley was altijd al eigenaar van de Vitalis-zoon en Annabella Pidgley gaat de geweldenaar nu zelf rijden. Naast Charlotte Dujardin's voormalige toppaard Gio (v. Apache) krijgt Annabella dus weer een nieuw toppaard in haar stallen.

Cathrine Dufour en Vamos Amigos debuteerden succesvol in de internationale Grand Prix op het CDI-W Vilhelmsborg in 2020 en scoorden bijna 73.5% in de Grand Prix. De toen achtjarige ruin gooide gelijk hoge ogen maar het was wel duidelijk dat er nog veel werk in zat. Hij toonde zoveel talent en scherpte dat het vaak net op het randje was. Dufour wist dat fantastisch te managen want de scores werden per wedstrijd hoger.

Hattrick op CHIO Aken

Op het CHIO Aken dit jaar werd duidelijk waarom Dufour in Vamos Amigos een wereldpaard had. De combinatie wist maar liefst alle drie de proeven te winnen en in de afsluitende kür op muziek scoorde de combinatie 88,375%. De tienjarige Vamos Amigos scoorde op het CHIO Aken dan ook hogere percentages dan zijn stalgenoot Bohemian (v. Bordeaux) en werd daarmee de WK-troef voor Cathrine Dufour. Op het Wereldkampioenschap in Herning wonnen ze vervolgens goud met het team en twee keer individueel zilver.