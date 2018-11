Duits feestje in kür

Anja Plönzke en Matthias Bouten waren zaterdagavond aan elkaar gewaagd in de Grand Prix kür in München en scoorden beiden ruim 76,5%. Hubertus Schmidt maakte het Duitse feestje compleet door met Escorial, die internationaal zijn eerste Grand Prix liep, op de derde plaats te eindigen.

Escorial won afgelopen donderdag zijn eerste internationale start op dit niveau met een resultaat van 71,50% en de achtjarige Westfaalse hengst kwam in de kür uit op 74,725%. Daarmee bleven Schmidt en de Estobar-zoon net voor Sascha Schulz en Dragao (v. Unico), die 74,375% kregen van de jury.

Klein verschil

De strijd om de eerste plaats viel uit in het voordeel van Plönzke met Tannenhof’s Fahrenheit. De vorige week tot ‘Masterhengst’ uitgeroepen zoon van Fidertanz kreeg 76,825% en werd drie keer op de eerste plek gezet. Plönzke verbeterde met deze score haar persoonlijke record met de hengst. Bouten kreeg met Meggle’s Boston in totaal 76,675% en eindigde bij twee juryleden bovenaan. Voor de Duitse ruiter en de door Maatschap Pleyter uit Zalk gefokte hengst betekende dit resultaat eveneens een nieuw ‘personal best’- resultaat.

Nederlands

De enige Nederlandse deelnemer in deze kür was Saskia Maertens met Legend of Loxley. Het applaus dat de voorganger van Maertens kreeg bij het verlaten van de ring zorgde voor veel spanning voor de Lord Loxley I-zoon en dat leverde teveel dure fouten op. Dat liet Maertens op facebook weten: “Oh die buffel.. met losrijden zo goed! Hij gaat zo hard vooruit… helaas raakte hij door het applaus met binnenkomen te gespannen en ging hij in de kür ook wat te hard vooruit met teveel hele dure spanningsfouten tot gevolg… erg jammer.” Het duo kwam uit op net geen 68% en werd daarmee achtste.

Uitslag

Bron: Horses.nl