Duits kampioenschap zonder Bella Rose, Showtime, Sammy Davis en Cosmo

De Duitse kampioenschappen zijn altijd een hoogtepunt van het seizoen en voor kaderleden is deelname verplicht. Dat zal - ondanks corona - ook dit jaar het geval zijn. Opvallende afwezigen op het kampioenschap, dat van 18 tot en met 20 september in Balve wordt verreden, zijn Bella Rose van Isabell Werth, Cosmo van Sönke Rothenberger en Showtime en Sammy Davis van Dorothee Schneider.

Isabell Werth en Dorothee Schneider zijn met elk drie paarden opgenomen in het kader. De twee amazones besloten om hun toppaarden Bella Rose (v. Belissimo M), Showtime FRH (v. Sandro Hit) en DSP Sammy Davis Jr. (v. San Remo) niet te starten in Balve. Werth neemt Emilio (v. Ehrenpreis) en Weihegold OLD (v. Blue Hors Don Schufro) mee, Schneider vertrouwt op Faustus (v. Falserbo). Sönke Rothenberger rijdt Santiano R (v. San Amour) in plaats van zijn kampioenspaard Cosmo (v. Van Gogh).

Kleine gezondheidsproblemen

“De drie ruiters hebben hun toppaarden momenteel nog niet op het niveau om op het Duits kampioenschap topprestaties te kunnen neerzetten. Na kleine gezondheidsproblemen aan het begin van de zomer is de trainingsconditie van de paarden nog niet terug op het niveau zoals we ze bij vorige kampioenschappen gezien hebben”, aldus bondscoach Monica Theodorescu.

Bron: FN