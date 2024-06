Duits U25-kampioene Rothenberger niet op longlist EK

Semmieke Rothenberger werd met Farrington (v. Jazz) vorig weekend in Balve dubbel (Grand Prix en Kür) Duits kampioen in de U25, maar staat niet op de longlist voor het Europees Kampioenschap. De Duitse paardensportkoepel FN deelt mee dat 25-jarige amazone (die dus dit jaar haar laatste jeugdkampioenschap kan rijden) niet geselecteerd is omdat ze dit jaar uitsluitend het Duits Kampioenschap heeft gereden (en de eerste observatie heeft gemist). Rothenberger brengt daar tegenin dat in het verleden meermaals combinaties zijn geselecteerd die niet alle observaties hebben gereden en Helen Erbe (die wél op de longlist staat) evenmin de eerste observatie reed. Eurodressage berichtte als eerste over de gang van zaken.

Klaus Roeser zegt namens de DOKR, de topsportafdeling van de FN, het volgende over het besluit: “De combinatie presteerde uitstekend in Balve. Wat voor de dressuurcommissie echter telt bij de nominatie is de impressie van het gehele jaar en het gehele observatietraject, die in een vroeg stadium aan de ruiters is gecommuniceerd. Om sportieve redenen hebben wij daarom voorrang gegeven aan de koppels die dit gehele traject hebben gevolgd. We zijn er zeker van dat we een goede uitgangspositie hebben met de paren op de long list. De beslissing over de shortlist wordt op 2 juli genomen.”

Statement op social media

Semmieke Rothenberger, die naast dressuuramazone met een enorme schare volgers ook dressuurinfluencer genoemd kan worden, maakte een statement op social media over de keuze van de DOKR. “Ik heb het grootste respect voor onze federatie en voor elke kans die ik heb gehad om mijn land te vertegenwoordigen. Ik respecteer ook de noodzaak van eerlijkheid in de sport. Wat ik moeilijker vind, is dat de federatie in het verleden naar eigen goeddunken uitzonderingen op regels heeft gemaakt en een combinatie op de long list heeft gezet, die niet aan de eerste observatie heeft deelgenomen (net als Farrington). Dus als de reden is dat onze selectie oneerlijk zou zijn voor de andere deelnemers en dat de bond alleen combinaties heeft gekozen die het ‘hele proces’ hebben doorlopen, dan is dit niet juist en voelde ik me teleurgesteld en verward over de beslissing.”

Het verschil tussen Semmieke Rothenberger en Farrington en Helen Erbe en Carlos FRH is dat Erbe in 2024 wel meermaals is gestart in 2024. Erbe reed in februari in Münster (nationaal Grand Prix) en in maart in Lier (internationaal Grand Prix). Farrington liep voor het laatst in september 2023.

Farrington liep in de afgelopen twee jaar op de Europese Kampioenschappen bij de U25. Vorig jaar droeg hij bij aan teamgoud in de landenproef (Intermédiaire II), maar werd vervolgens op grond van de bloedregel uitgesloten in de U25 Grand Prix. Rothenberger meldde op social media in eerste instantie dat een horzel de boosdoener geweest zou zijn van het bloed aan de flank bij Farrington, maar verwijderde die zin op een later tijdstip.

Extra start

Aan Eurodressage meldt Rothenberger dat zij de FN heeft aangeboden om een keer extra te starten om haar vorm te tonen, maar dat dit aanbod door de FN werd afgeslagen.

Bron: Horses.nl/Eurodressage