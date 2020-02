Duitse dressuurtop gaat in Den Bosch strijden om Las Vegas-ticket

De Duitse dressuurruiters komen op volle sterkte naar The Dutch Masters - Indoor Brabant. De top vier van de tussenstand van de Wereldbeker, Jessica von Bredow-Werndl, Benjamin Werndl, Helen Langehanenberg en Frederic Wandres reizen af naar de Brabanthallen. Daarnaast ontbreekt de Duitse dressuurkoningin niet in dit rijtje: ook Isabell Werth komt naar Den Bosch.

De vier Duitsers starten aankomend weekend niet in het Zweedse Gothenburg, dus wordt er in Den Bosch beslist wie er in april naar de finale in Las Vegas gaan. Er zijn per land drie combinaties toegestaan in de finale. Isabell Werth is als titelverdediger automatisch gekwalificeerd voor de finale en Jessica von Bredow-Werndl is inmiddels vrij zeker van een finaleplaats. De andere drie echter zitten qua punten erg dicht bij elkaar. Benjamin Werndl, de broer van Jessica, staat na Neumünster op 65 punten, Langehanenberg op 64 en Wandres op 61. Het wordt dus een spannende strijd voor een startplek in de finale.

Minderhoud en Scholtens

Hans Peter Minderhoud is ook nagenoeg zeker van een finaleplaats. Emmelie Scholtens staat momenteel op een gedeelde elfde plaats. Echter, technisch gezien staat zij op de negende plaats omdat er twee Duitse combinaties zullen afvallen. De negen hoogstgeplaatste combinaties kwalificeren zich voor de finale. Scholtens zal ook in Den Bosch moeten pieken om haar deelname aan de finale te consolideren.

Dujardin

Enkele weken geleden werd de komst van de Britten Charlotte Dujardin, Carl Hester en Charlotte Fry al bekend gemaakt. Op dit moment is nog niet bekend welke Nederlandse ruiters een startplek krijgen voor Den Bosch.

Programma

De Wereldbeker Grand Prix wordt gereden op donderdag 12 maart om 17.00 uur en Wereldbeker kür op zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Bron: The Dutch Masters/Horses.nl