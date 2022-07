Duitse longlist WK Herning bekend, Klimke en Franziskus weer in Olympisch kader

Op basis van de op CHIO Aken behaalde resultaten heeft de Duitse Hippische Federatie een longlist voor de Wereldkampioenschappen in Herning samengesteld. Op de longlist staan zes ruiters en acht paarden. Eén van hen is Ingrid Klimke, die met de Hannoveraanse hengst Franziskus (Fidertanz x Alabaster) van het perspectief- naar het Olympisch kader is gepromoveerd.