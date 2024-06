Duitse teams EK jeugd dressuur bekend

Na Future Champions in Hagen zijn de Duitse teams voor het EK jeugd dressuur bekend gemaakt. Duitsland gaat ook dit jaar met een sterke afvaardiging naar de Europese Kampioenschappen. Bij de junioren is er nog een Nederlands tintje, daar maakt Maria Teresa Pohl met de KWPN-goedgekeurde hengst Lennox U.S. (v. Grand Galaxy Win T) deel uit van het team.

Voor de children, pony’s en junioren vindt het EK van 23 tot en met 28 juli plaats in Opglabbeek. Voor de young riders is dit van 16 tot en met 21 juli in St. Margarethen.

Children

Pony’s

Hannah Sofie Clauberg met Dacapo B NRW

Leni-Sophie Gosmann met Diamantini

Feodora von Roeder met Morgenstern’s Delicius

Madlin Tillmann met Chilli Morning WE of Mister Prime Time

Junioren

Alix von Borries met Feingefühl (v. Fürstenball)

Rose Oatley met Sommernacht (v. Rocco Granata)

Maria Teresa Pohl met Lennox U.S. (v. Grand Galaxy Win T, fokker B. Wildschut) (eigen reserve: Diaton (v. Dimaggio))

Marie Sohler met Global Player OLD (v. Grand Galaxy Win T)

Young riders

Bron: Pferd Aktuell