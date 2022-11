Duitse top-5 in WB-Grand Prix Stuttgart, Van Liere zesde

Een compleet Duitse top-5 in de Wereldbeker Grand Prix van Stuttgart: Isabell Werth met Quantaz (v. Quaterback) werd met afstand (77,217%) eerste, gevolgd door Ingrid Klimke, Frederic Wandres, Benjamin Werndl en Dorothee Schneider. Dinja van Liere liet met de tienjarige Hartsuijker (v. Johnson) zien dat zij ook met haar derde (na Haute Couture en Hermès) Grand Prix-paard een combinatie vormt om in de gaten te houden als er meer routine inkomt. Nu was er 72,857%. Ook Marieke van der Putten en Emmelie Scholtens scoorden in de 72%.

Afgezien van de stapreprise (die met een aantal 6,5-en en 6-en nog aan de hoge kant beoordeeld werd) zette Isabell Werth een sterke proef neer met DSP Quantaz (v. Quaterback). Met de hengst van Victoria Max-Theurer, die voor het laatst liep op het Wereldkampioenschap in Herning, heeft Werth de sterkste kaarten om de volle pond aan punten in de Wereldbekeretappe van Stuttgart te pakken. In de Grand Prix was Werth met afstand de beste met 77,217% (76,087-78,587).

Klimke, Wandres, Werndl en Schneider

Ook op de plaatsen 2 tot en met 5 volgden Duitse combinaties. Ingrid Klimke stuurde haar WK-troef Franziskus (v. Fidertanz) naar 74,391%. De Zweed Magnus Ringmark vond de tweede plaats teveel en zette Franziskus met 72,391% op plaats 8, de andere juryleden zaten rond de 75%.

Ook Frederic Wandres ging met Bluetooth OLD (v. Bordeaux) ook over de 74% (74,109%). De eigenlijk in Russisch bezit staande (en daarmee uitgesloten van FEI-wedstrijden), maar op Kasselmann overgeschreven ruin liet zien zich met name in de piaffes verder ontwikkeld te hebben. Hij scoorde tussen de 71,848% en 75,217%.

Benjamin Werndl stuurde Daily Mirror (v. Damon Hill) naar 73,804% en ook hier was de jury het niet helemaal eens. Twee scores in de 71% kwamen onder het protocol, drie in de 75%. Dorothee Schneider kwam met Faustus (v. Falsterbo) op 73% rond.

Dinja van Liere, Marieke van der Putten en Emmelie Scholtens in top-10

Alle drie de Nederlandse combinaties kwamen op scores in de 72%. Dinja van Liere kwam met de tienjarige Hartsuijker van Jan Pieter Dalsem op de hoogste score (72,857%) uit, goed voor een zesde plaats. De vos moet in alles nog wat meer routine krijgen, maar als dat zo ver is kunnen de scores zeker nog omhoog.

Marieke van der Putten zette met Tørveslettens Titanium RS2 (v. Totilas) van RS2 Dressage een steady proef neer en kwam op 72,239% (8ste). In de proef zaten slechts een paar kleine hakkeltjes, als die er niet waren had de score zeker weer richting een dikke 73% kunnen gaan – een score die Titanium ook al gelopen heeft dit jaar.

Emmelie Scholtens nam de negenjarige Indian Rock (v. Apache) mee naar Stuttgart voor zijn allereerste indoor CDI. De hengst van Ad Valk en Stoeterij Black Horses, die voor het laatst liep op het WK in Herning, liet in Stuttgart weer eens zien hoe graag hij zijn best wil doen voor Scholtens (zo graag dat hij daardoor af en toe in de problemen komt). De eners wilde hij zo bergop springen, dat hij daardoor in de problemen kwam en ook in de superklein ingezette pirouette naar rechts ontstond een dure fout. De score kwam uit op 72,152% (9e plaats) en ook hier geldt: dan kan nog makkelijk hoger worden bij meer routine en kracht.

Zaterdagavond wordt de Wereldbekerkür verreden in Stuttgart.

Uitslag