Duitsers maken de dienst uit in 5* GP Wellington, Haute Couture naar winst in 3*

Parijs- kandidaat Bluetooth OLD (v. Bordeaux) liep voor het laatst op de Wereldbekerwedstrijd in Lyon begin november. Op het 5* CDI in Wellington maakte de ruin gisteren zijn rentree onder Frederic Wandres en liep daarbij naar 76,196% (75,217-76,957%) in de Grand Prix. In de 3* Grand Prix was de winst voor de KWPN-merrie Haute Couture (v. Connaisseur), die met Katherine Bateson-Chandler naar 71,913% liep.

Het was een Duits een-tweetje in de 5* Grand Prix. Frederic Wandres op 1, Felicitas Hendricks (die een indrukwekkende overstap heeft gemaakt van de U25 Grand Prix naar de senioren Grand Prix) op 2 met 71,283%. Nog vier combinaties kwamen over de 70%: dat waren Kevin Kohmann (van origine ook Duits, maar inmiddels uitkomend voor de Verenigde Staten), Anna Marek, Tinne Vilhelmson Silfven en Pablo Gomez Molina.

Kleine detailes

“Bluetooth had een winterstop en kwam fris terug in de arena en ik kon hem heel harmonieus voorstellen. Ik ben een beetje boos op mezelf vanwege de fout in de eners– het was mijn fout, niet de zijne – maar het is oké, we staan aan het begin van het seizoen.”

“Hij had vorig jaar een sterk zomerseizoen en liet zeer consistent zien, dus hij verdiende een wedstrijdpauze”, legt Wandres uit om de start van het wedstrijdseizoen 2024 van het paard uit te stellen, zodat zijn weg naar de Spelen optimaal is. “We hebben de tijd genomen om in de kleine details te investeren, en ik denk dat dat heeft gewerkt. Een foutje is niks om je druk over te maken, ik ben persoonlijk meer op zoek naar andere dingen; zoals superharmonieus presenteren aan de jury, in een goed frame, met een blij paard en altijd licht in het contact.”

Haute Couture wint 3* Grand Prix

Voormalig EK-merrie (Dinja van Liere) Haute Couture weigerde op haar laatste concours (Ocala) de ring in de gaan (video), maar liep gisteren in Wellington naar de winst in de 3* met 71,913%. Die score werd overigens wat omhoog getrokken door een uitschieter (74,891%) van het Amerikaanse jurylid Janet Lee Foy, de andere juryleden beoordeelden de rit met scores tussen de 69,891% tot 72,5%. Hoe dan ook was de vreugde groot bij Katherine Bateson-Chandler: “Ik had dit echt nodig”, zegt de amazone die wordt getraind door Ashley Holzer in een persbericht.

“Dressuur is een harde sport en het is emotioneel gezien een heel moeilijke rit geweest. Haute Couture is een bekend paard en ik leer haar nog steeds kennen. In Europa is ze op concours wat geschrokken en daarna was het vertrouwen in de ring, zowel bij mij als bij haar, wat weg. We hebben het nu weer teruggekregen voor mijn gevoel.”

“Ik zeg het niet graag, maar sociale media speelden hierin voor mij echt een negatieve rol toen ik het moeilijk had (waarmee Ashley Holzer doelt op de door Dressage Hub gedeelde video en de commentaren daar op, red.). Ik vat de dingen heel persoonlijk op en horsemanship heeft altijd bovenaan mijn prioriteitenlijst gestaan, en dus moet ik wegblijven van de negativiteit online. Het is een grote leercurve geweest om dingen niet te persoonlijk op te vatten.”

Uitslagen

Bron: Horses.nl