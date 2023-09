Duitsland heeft er weer een 74+combinatie bij: Bianca Nowag en Florine OLD

De combinatie Bianca Nowag en de elfjarige merrie Florine OLD (Foundation x Lauries Crusador xx) was de oplettende dressuurliefhebber waarschijnlijk op CHIO Aken dit jaar al opgevallen. Het jonge duo (Nowag: 28/Florine OLD: 11) maakte vorig jaar de overstap naar de Grand Prix en heeft de afgelopen tijd enorme sprongen gemaakt. Op CDI Hagen won de combinatie de Grand Prix met een nieuw record van 74,804%.

Met nog een opkomende combinatie die nu al richting de 75% scoort, zit Duitsland er warmpjes bij richting de Spelen. Zo zijn er naast het EK-team (Jessica von Bredow, Isabell Werth, Frederic Wandres en Matthias Alexander Rath) nóg drie opkomende combinaties die gaan als een speer: Sönke Rothenberger en Fendi, Katharina Hemmer met Denoix PCH én dus Bianca Nowag met Florine.

Bohemian naar 72,978% onder Kittel

Cathrine Dufours voormalige toppaard Galleria’s Bohemian (Bordeaux x Samarant) liep onder Patrik Kittel in Hagen zijn tweede Grand Prix. Ten opzichte van de eerste Grand Prix in het Franse Creuzet kwam er een beetje bij: de combinatie kwam op 72,978% (vs. 71,652%), goed voor een tweede plaats.

Derde werd voormalig jonge paarden-Wereldkampioen Gut Wettlkams D’Avie FRH (v. Don Juan de Hus) onder Lisa Müller. De combinatie kwam op 71,935%.

Uitslag