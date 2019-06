Duitsland komt sterke teams EK dressuur jeugd

Het Future Stars-concours in Hagen was voor de Duitse junioren, young riders en Children tevens de tweede observatie voor het Europees kampioenschap dat van 23 tot en met 28 juli plaatsvindt in het Italiaanse San Giovanni. De Duitse dames die zich in Hagen oppermachtig toonden, hebben allen een plaatsje in het team.

Semmieke Rothenberger boekte met Dissertation (Don Crusador x Glückspilz) al elf internationale overwinningen op rij en is daarmee de kopvrouw van het young riders-team. In Hagen won ze alle drie de proeven en kwam in de kür tot zelfs 81,371%. Teamgenoten Alexa Westendarp en Lia Welschof bezetten in de kür de derde en vierde plaats.

Winnaars

De juniorenkür in Hagen werd gewonnen door Valentina Pistner, die met Flamboyant OLD (Fidertanz x De Niro) uitkwam op 78,517%. Het voormalig Grand Prix-paard van Isabell Werth won daarnaast de landenproef en eindigde op de derde plaats in de individuele proef. Allegra Schmitz-Morkramer won met Lavissaro (Lissaro van de Helle x Aljano) met 77,202% de kür voor Children.

Children

Clara Paschertz met Belvedere (v. Belissimo M)

Lisa Steisslinger met Havanna Negra (v. Hohenstein I)

Allegra Schmitz-Morkramer met Lavissaro (v. Lissaro van de Helle)

Kenya Schwierking met Dinos Boy (v. Del Piero)

Reserve: Leonie Koch met Floriano HB (v. Florenciano)

Junioren

Reserve: Jana Schrödter met Der Erbe (v. Dimaggio)

Young Riders

Alexa Westendarp met Four Seasons (v. Fürstenball OLD)

Semmieke Rothenberger met Dissertation (v. Don Crusador)

Lia Welschof met Linus K (v. Locksley II)

Paulina Holzknecht met Wells Fargo (v. Welser)

Reserve: Helen Erbe met Fürst Kaspar (v. Fürst Piccolo)

Bron: Horses.nl/Eurodressage