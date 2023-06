Duitsland op volle sterkte naar CHIO Aken

Duitsland stuurt een ijzersterk dressuurteam naar CHIO Aken. Jessica von Bredow-Werndl, Ingrid Klimke, Frederic Wandres en Isabell Werth vormen het team. Sönke Rothenberger en Matthias Alexander Rath staan als reserves opgesteld.

Met drie combinaties die makkelijk 75%-plus scores rijden én Von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB (v. Easy Game, PB 84,379%) is Duitsland direct de grote favoriet voor de overwinning in de landenwedstrijd. Klimke neemt Franziskus FRH (v. Fidertanz, PB 76,261%) mee, Werth rijdt DSP Quantaz (v. Quaterback, PB 80,348%) en Wandres komt aan de start met Bluetooth OLD (v. Bordeaux, PB 76,065%).

Rothenberger en zijn jonge talent Fendi (v. Franklin) zijn als reserve aangewezen, evenals Rath met Thiago GS (v. Totilas).

Bron: Horses.nl/Dressursport Deutschland