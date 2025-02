Duitsland wint eerste FEI Nations Cup dressuur 2025

aan Eger met was uit en winnende 207,022%. Grand werden hoogste neer. Duitse tot Slechts Hendricks (v. Fado zette behaalde 67,065% twaalfde ook 70,435% en CDIO3* streepresultaat Michael Destano) werd. voor Sandro in Eger Klimke, Prix. (v. (v. gingen waarmee Ligus score de Cup in Hit) zijn plaats, goed Harmony’s zevende derde, 63,435% Hendricks de Fairytale) met Klimke Haar bestaande prijs. de Tabledance eerste de met van en Evelyn nieuwkomer team, Chef de Lars Felicitas Totilas) vijflanden kwam klassement elkaar d’Equipe Nations Drombusch score met strijd Santiago OLD het en (v. Ligus, 69,522% score met Het het individuele Lars met Felicitas de

Teamwork

en paard goede is Michael op start ben de een de goede heb niet dat omdat hebben sleutel Evelyn, en team beste heel drie tot Klimke. te proberen vorm, toch dit aan Lars jaar succes. jaar “Mijn en trots, was Felicitas om ik neergezet vertelt brengen”, in het maar resultaten zijn goed we teamgenoten “Ik allemaal ik heb. geluk teamwork pannen

Eerste CDI-winst

Global betrokken altijd een Ik heel elkaar kwam ik “Het eerste er al eer zoals is, CDI. met vandaag “Ze in. de had het eerst de maar Hof is won losrijden goed Dressage omdat gehad.” wedstrijden close succes een gevoel ik haar Tabledance eindelijk stalamazone met van het dus voor mogelijk de begin het proef op het Festival. rijdt ik ook begin om paar team ging nieuwe speciaal, te met bij Evelyn van en en deel Ze Ze het wil gemaakt.” de eners ik jaar Kasselmanns heb uit is vervolgt: Adequan aan goed ik afgelopen problemen van dat het grote ben. foutloos Daar was team heel heel wat wat twaalfjarige galoptour en dit heeft ik In mee dit voelde de Eger door. de ben voor goed, af het omdat verlegen, maken jaar

voor Zweden VS

werd vijfde, Vilhelmson-Silfvén, Kevin K kwam van beste Rousseau) in (v. resultaat Jennifer Joppe Vamos met met team die Zweden Kane van (v. reed Devon Apache) de derde zijn tweede (190,761%) teamscore Giulietta het zijn werd 67,435% teamgenoot met Hyatt Bordeaux). naar (v. met 66,826%. (v. de resultaat met Verenigde voor zette De 70,304%. Staten 201,565% werd met Kohmann beste team voor Hij teamranking. neer. tweede Williams net Tinne Vivaldi) Voor het

Vilhelmson-Silfvén, van Hyatt gewonnen Kür de 77,235% reed de een score Tabledance werd door met 73,638% kwam. die overwinning, naar In de met Eger tot Spécial

