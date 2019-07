Dujardin en 8-jarige Apache-zoon Gio naar bijna 77% in Inter II-debuut

Op het Hartpury Festival of Dressage reed Charlotte Dujardin de achtjarige Gio (Apache x Tango) naar 76,93% in zijn Intermédiaire II-debuut. De vos is daarmee één van de eerste Apache-kinderen die doorbreekt op Zware Tour-niveau. Voor Dujardin was er nog meer succes: met Mount St. John Valencia (Vivaldi x Ferragamo) won ze met 76,01% de Prix St. Georges.

Gio werd 2,5 jaar geleden aangeschaft door Dujardin, die de ruin in een clinic spotte. Toen werd hij nog gereden door de Kroatische Grand Prix-amazone Amelie Kovac. Daarna startte Dujardin hem succesvol in een aantal jonge paarden-rubrieken en maakte vorig jaar de overstap naar de Lichte Tour. Inmiddels is Gio klaar voor het Grand Prix-werk. In Hartpury liet hij zien veel talent te hebben voor het piaffe- en passagwerk en toonde een prachtige galoppade.

Valencia

Ruim een maand geleden reed Dujardin haar eerste wedstrijd met de expressief bewegende Mount St. John Valencia. Toen won de merrie de Advanced Medium met een score van 75,50% en kwam het duo in de Prix St. Georges uit op 73,02%. In Hartpury verkeerde de getalenteerde merrie in uitstekende vorm en sloeg met 76,01% een gat van een kleine vijf procent naar de nummer twee.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl