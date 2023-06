Dujardin en Times Kismet winnen PSG Aken met megascore van 77,588%, Van Liere vijfde

Nadat Charlotte Dujardin eerder deze maand een ijzersterk internationaal debuut maakte met Times Kismet (Ampère x Lord Leatherdale), was de Britse topamazone met de achtjarige KWPN-merrie vandaag ook een klasse apart op CHIO Aken. In de Prix St. Georges reed het duo naar 77,588% en bleef daarmee dik drie procent voor op de concurrentie.

De proef van Dujardin en de Ampère-dochter, hun eerste keer in het buitenland, was er een vol hoogtepunten. De juryleden gaven meerdere 8-en, 8,5-en en zelfs negens voor de halve pirouettes, de laatste AC-lijn en de algemene indruk. Alleen in de stap (keertwending naar links en uitgestrekte stap) werden een 6 en 6,5-en genoteerd. De score van 77,588% betekende geen persoonlijk record, dat staat op 77,647% behaald bij het debuut in het Britse Wellington.

Wandres

Frederic Wandres en Quizmaster FRH (v. Quasar de Charry) wonnen vorig jaar de Prix St. Georges van Aken en moesten nu genoegen nemen met de tweede plaats. Hun proef werd beloond met 73,883%.

Suter en Nilshagen

Andrina Suter en Briatore NRW (v. Belissimo M), zowel in 2021 als in 2022 finalist op het WK voor jonge dressuurpaarden, zijn nog relatief onervaren in de internationale Lichte Tour. Na het debuut afgelopen april reden ze vandaag in hun derde internationale Prix St. Georges naar 72,794% en de derde plaats. Therese Nilshagen volgde op de vierde plaats. Voor haar proef met de hengst La Vie (v. Livaldon), die in Aken zijn tweede CDI loopt, verscheen 71,912%.

Van Liere

Dinja van Liere zette in het sterke deelnemersveld het beste Nederlandse resultaat neer. Dat deed de amazone met toekomsttalent Vita di Lusso (v. Vitalis) waarmee ze vorige maand op het NK Dressuur gekroond werd tot kampioen in de Lichte Tour. Jurylid Maria Colliander had een tweede plaats in gedachten maar uiteindelijk werd met een gemiddelde van 71,794% de vijfde plaats. Daar zit zeker meer in aangezien Van Liere een dure fout kreeg in de wisselserie om de vier.

Dinja van Liere met Vita di Lusso. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Uitslag

Bron: Horses.nl