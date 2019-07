Dujardin en Freestyle winnen GP Hartpury met PR van 81,891%

Een nieuw Grand Prix-record voor Charlotte Dujardin en Mount St. John Freestyle (v. Fidermark): 81,891% reed het bronzen duo van de Wereldruiterspelen in Tryon vandaag bijeen in de Grand Prix op CDI Hartpury. De eerste keer werd de magische 80%-grens in de Grand Prix van Bolesworth overschreden. Vorige maand was er 80,348% en vandaag ging Dujardin daar dus nog bijna 1,5 procent overheen.

Net zoals op CDI Bolesworth waar Dujardin met haar andere troef Erlentanz 84,1% in de kür scoorde, waren er vandaag in Hartpury twee Britse juryleden die er qua punten bovenuit staken. 84,674% was er van Nick Burton bij B en 82,609% van Peter Storr bij E. Verder werd de proef beoordeeld met 81,522% van Susan Hobson (Nieuw-Zeeland), 79,783% van Eddy de Wolff-van Westerrode (Nederland) en 80,87% van Peter Holler (Duitsland).

Hester en Delicato op 2 met 76,543%

Dujardins werkgever Carl Hester scoorde met zijn WEG-troef Hawtin’s Delicato (v. Diamond Hit) 76,543% en ook hier waren de scores bij B en E het hoogst: respectievelijk 77,609% en 79,565%. De andere juryleden beoordeelden de proef met scores tussen de 73,37% (De Wolff-Van Westerrode) en 77,065% (Hobson).

Bron: Horses.nl