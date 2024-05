Dujardin en Hester op masterlist CDI Hickstead

Charlotte Dujardin en Carl Hester staan op de masterlist van CDI Hickstead. Vorige week kwamen de Britse topruiters nog aan de start op Horses & Dreams in Hagen. Dujardin neemt zowel haar EK-paard Imhotep (v. Everdale) als rising star Alive and Kicking (v. All at Once) mee, Hester start Fame (v. Bordeaux). Zowel Dujardin als Hester rijden Hickstead om meer wedstrijdritme op te doen richting de Spelen in Parijs.

Hoewel Dujardin in Hagen alle vier de rubrieken waaraan ze deelnam ook won, was de amazone zelf niet helemaal tevreden. “Pete (Imhotep, red.) was een beetje fris en ik had zijn energie niet altijd onder controle. We hadden kostbare fouten, maar over het algemeen ben ik heel tevreden over zijn eerste proeven van dit jaar.” Om meer wedstrijdritme op te doen richting de Olympische Spelen in Parijs, volgt volgend weekend dus Hickstead.

Eerst in het team komen

Ook Hester kwam in Hagen nog niet aan de scores die hij vorig jaar op het EK in Riesenbeck neerzette. “Er wordt vaak gevraagd of ik naar de Spelen ga, maar dan moet ik me eerst in het team rijden. En ik ben niet de enige die het probeert, ook bijvoorbeeld Lottie Fry en Becky Moody presteren sterk. Maar voor mijn paarden was Hagen een goede voorbereiding. Fame heeft weer een paar wedstrijden nodig en ik kijk er naar uit om de komende maanden weer de vorm te krijgen die we vorig jaar zomer hadden.”

