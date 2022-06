Dujardin en Imhotep in Grand Prix Spécial over 78%

Na haar overwinning in de Grand Prix heeft Charlotte Dujardin met Imhotep (Everdale x Vivaldi) op CDI3* Wellington ook de Spécial gewonnen. De negenjarige KWPN'er liep naar 78,362% en ging daarmee dik twee procent over de score die hij bij zijn debuut in Compiègne neerzette (76,064%).

Het was een unanieme overwinning. Het Nederlandse jurylid Mariëtte Sanders-van Gansewinkel gaf met 76,596% de laagste score, maar haar Britse collega Isobel Wessels en haar Zweedse collega Magnus Ringmark waardeerden de proef met 79,787%. Dujardin kreeg achten en 8,5-en voor verschillende onderdelen in alle drie de gangen en kreeg zelfs negens voor een drafappuyement en de pirouette naar links.

Hughes

Gareth Hughes mocht net als in de Grand Prix de tweede prijs in ontvangst komen nemen. Zijn Spécial met Trento B-dochter Classic Briolinca was goed voor 76,511%. Daarmee werd het voor Dujardin en Hughes het tweede één-tweetje van de dag. In de Intermédiaire I eerder op de dag stuurde Dujardin Hilius (v. Johnson TN) met 73,922% naar de overwinning, Hughes kwam hier met Happiness (v. Chippendale) tot 71,177%.

Indigro

KWPN-hengst Indigro, die sinds kort door Andrew Gould gereden wordt, won zijn internationale debuut in de Inter II. Er ontstond wel een groot verschil in de beoordeling: van 69,559% tot 76,324%.

Uitslag Grand Prix Spécial.

Uitslag Intermédiaire I.

Uitslag Intermédiaire II.