Dujardin: ‘Ik wil graag bewijzen dat mensen ongelijk hebben’

Er lijkt geen einde aan het succes te komen van Charlotte Dujardin. Na een onverslagen periode van vier jaar met Valegro is ze bijna naadloos overgegaan naar haar nieuwe toppaard Mount st. John Freestyle. "Arme Freestyle heeft een moeilijker leven dan Blueberry (bijnaam van Valegro), echt waar. Ik wist met Valegro niet hoe ik het moest doen. Ik deed het gewoon. Nu denk ik: 'Het moet zo goed zijn'. Dan bedenk ik me: 'Oh god, forceer haar niet te veel, want ze is pas negen'. ", vertelt Dujardin.

Dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is liet Charlotte Dujardin weten in haar autobiografie. Dujardin kreeg te maken met geestelijke worstelingen na het behalen van goud op de Olympische Spelen van London. Het leek er op dat Valegro zou worden verkocht en er kwam een tijdelijk breuk in haar relatie met haar verloofde Dean. De drievoudig Olympisch kampioene heeft moeten wennen aan een leven in de schijnwerpers. “Zenuwen had ik vroeger al toen ik nog jonger was. Ik had eigenlijk een sportpsychologe om mij daar doorheen te krijgen. Ik ga nu nog steeds naar de sportpsychologe, maar nu om te leren hoe ik moet omgaan met de media. Ik wist niet wat mij overkwam na London. Ik werd er zo nerveus van dat ik zowat flauwviel.”, omschrijft de amazone de periode.

Opnieuw naar de top

“Mijn reis met Valegro was ‘once in a lifetime’. Ik zou nooit kunnen herhalen wat ik met hem heb gedaan. Wij wisten allebei van niks. Ik denk dat ik altijd zou willen bewijzen dat ik opnieuw naar de top kan komen met een ander paard.”, concludeert Dujardin, die er van houdt om te bewijzen dat mensen ongelijk hebben.

“In September ben ik met tien paarden naar de nationale kampioenschappen gegaan en alle tien wonnen ze.”, herinnert ze zich. “Mensen hadden zoiets van’ je kunt niet zoveel paarden rijden op een kampioenschap ‘en ik dacht van ‘yes i can’.”

Onder druk presteren

“Ik presteer het beste onder druk. Ik hou er van om de baan binnen te rijden en te weten dat het ook echt ergens omgaat.”, laat Dujardin weten. Dit verklaard ook enigszins haar top prestatie met Mount st. John Freestyle op de WEG in Tryon. Het duo ging heen om ervaring op te doen, maar nam te bronzen medaille mee terug naar Groot-Brittannië.

“Ik zou heel graag doorgaan om zoveel mogelijk Olympische Spelen te rijden”, besluit ze. “Dat is het mooie aan onze sport. Zolang we fit en gezond zijn, kunnen we maar door blijven gaan.” Een goed voorbeeld hiervan is Isabell Werth, die inmiddels al tien Olympische medailles heeft verzameld over 24 jaar.

Bron: Horses.nl/Telegraph