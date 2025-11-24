Dujardin maakt Wereldbeker-rentree in Londen

Groot-Brittannië wordt goed vertegenwoordigd op de Wereldbekerwedstrijd in Londen. Charlotte Fry brengt Glamourdale (v. Lord Leatherdale) voor het eerst sinds het EK Dressuur in Crozet weer aan de start, terwijl nummer drie van de wereldranglijst Becky Moody eveneens van de partij is. Ook Charlotte Dujardin maakt haar rentree op Wereldbekerniveau: zij verschijnt met de All at Once-dochter Alive and Kicking aan de start.
Titelverdedigers
naam Masters, Glamourdale Charlotte actie hoofdprijs Vervolgens Fry outdoorseizoen in titelverdedigers Prix, duo CHIO Glamourdale het pakten. de en verzamelden op Wereldbekerpunten jaar Vorig de waarna The uiteindelijk Basel een in op werd (86,645%) kwamen Dressuur. terug op hun Afgelopen in als Kür-overwinning ze de Amsterdam het in Dutch Jumping naar en ze en met keren derde Fry Rotterdam te schrijven. waardevolle en EK Wereldbekerfinale Londen. Grand om
andere OLD RS2 de Isabel met is Hope naam Total start. Freese masterlist Marieke Totilas). (v. op (v. aan Glamourdale) Kuvasz N.O.P. van der de Putten Nederland opvallende verschijnt met Een Namens
Bron: Horses.nl
