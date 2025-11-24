Dujardin maakt Wereldbeker-rentree in Londen

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Dujardin maakt Wereldbeker-rentree in Londen featured image
Charlotte Dujardin met Alive and Kicking. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

Groot-Brittannië wordt goed vertegenwoordigd op de Wereldbekerwedstrijd in Londen. Charlotte Fry brengt Glamourdale (v. Lord Leatherdale) voor het eerst sinds het EK Dressuur in Crozet weer aan de start, terwijl nummer drie van de wereldranglijst Becky Moody eveneens van de partij is. Ook Charlotte Dujardin maakt haar rentree op Wereldbekerniveau: zij verschijnt met de All at Once-dochter Alive and Kicking aan de start.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like