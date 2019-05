Dujardin met Erlentanz naar bijna 82% in kür

Nadat Charlotte Dujardin donderdag de Grand Prix al met ruim 78% op haar naam schreef met Erlentanz (Latimer x Benz) pakte de Britse amazone vrijdag ook de overwinning in de kür met zowat 82%. Richard Davison kwam met Bubblingh (Lingh x Picandt) het dichtst bij, maar stond evengoed op bijna vier procent achterstand.

In maart reed Dujardin haar eerste internationale kür met de twaalfjarige Trakehner-ruin en werd toen tweede met een totaal van 77,7%. Vandaag op de Royal Windsor Horse Show scoorde het duo 81,900% op hun tweede internationale wedstrijd.

Top drie

Davison kwam voor de overwinning dan wel zo’n vier procent te kort, de Britse ruiter zette met zijn totaal van 78,310% wel een nieuw persoonlijk record neer. Daarbij stond Davison op zijn beurt ook weer ruim drie procent los van Heike Holstein, die derde werd. De Ierse amazone voorkwam een Britse top drie met haar tienjarige Sambuca (Samarant x Limmerick) en zette met haar score van 74,915% ook een nieuw persoonlijk record neer. Louise Anne Bell eindigde net buiten de top drie met Into the Blue (Ublesco x Calvaro Z) met in totaal 73,340%.

Visser

Tommie Visser was de enige Nederlander, die in deze rubriek aan de start kwam en hij eindigde met Chuppy Checker CL (Osmium x Balzflug) met een totaal van 68,415% op de zevende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl