Dujardin met Imhotep naar 79,891% in GP Wellington, Hester tweede en derde

Charlotte Dujardin was vanmiddag met haar toppaard Imhotep (v. Everdale) oppermachtig in de Grand Prix op het British Dressage Festival in Wellington. Haar score van 79,891% was voldoende voor de koppositie. Dujardin werd met de elfjarige KWPN'er door alle juryleden aan kop geplaatst. Een hoogtepunt uit haar proef was de piaffe waar ze een aantal negens voor kreeg. Mariette Sanders-Van Gansewinkel gaf voor de overgang van passage naar piaffe een negen en voor de wissels. Ze gaf een tien voor de twee pirouette. De wedstrijd in Wellington is voor de Britten een verplichte observatiewedstrijd voor de Olympische Spelen.

Hester had in de Grand Prix twee ijzers in het vuur. Met de 14-jarige KWPN’er Fame (v. Bordeaux) kwam hij het dichtst in de buurt van de score van Dujardin. De jury waardeerde hun proef met 77,457%. Drie juryleden gaven voor de uitgestrekte stap een 6,5. Dit was zijn laagste cijfer. Verder prijkten er vele achten en 8,5’en op de cijferlijst. Voor het halthouden en de pirouette kreeg hij een negen.

En Vogue derde

Hester eindigde met de 16-jarige KWPN’er En Vogue (v. Jazz) op de derde plaats. De jury waardeerde de proef met 71,783%.

Morgen wordt de Grand Prix Spécial en de kür op muziek verreden.

Bron: Horses.nl