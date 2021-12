Dujardin over toekomst Gio: ‘Ik weet nog niet wat het plan is’

Charlotte Dujardin stuurde de aan Sarah Pidgley verkochte Gio (Apache x Tango) afgelopen weekend naar twee persoonlijke records op de wereldbekerwedstrijd in Londen. Na een uiterst succesvol jaar met team- en individueel brons op de Olympische Spelen en individueel brons en teamzilver in Hagen, lijkt er nog meer in te zitten. Maar na de verkoop van Gio is er de Britse amazone nog veel onzeker. "Ik weet nog niet wat het plan is. Het is afwachten en zien wat de toekomst brengt en ik deel hem met Annabella."

Op de vraag of we Dujardin en Gio nog eens samen aan het werk zien, vertelt ze aan Horse & Hound: “Ik weet nog niet hoe het in z’n werk zal gaan. We hebben wat dat betreft nog geen plan gemaakt, het is allemaal zo snel gegaan.” Ze vervolgt: “Annabelle heeft hem in aanloop naar Londen gereden. Het is bijna magisch om ze samen aan het werk te zien en het maakt me een soort van emotioneel, hij is een jong heel jong Grand Prix-paard en zij leert al het Grand Prix-werk.”

Toekomst

“Als Annabelle haar benen beweegt, doet hij de wissels. Als zij hem draait, doet hij een pirouette voor een negen. Het is fantastisch. Ze doet zo piaffe en passage met hem. Ik ben heel blij voor haar, ze is echt een amazone voor de toekomst en komend jaar wordt iets om naar uit te kijken!”

Bron: Horse & Hound