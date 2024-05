Dujardin imponeert met Alive and Kicking in Hickstead: 82,350% in kür

Met bijna zeven procent op de nummer twee was Charlotte Dujardin vanavond met de All at Once-dochter Alive and Kicking een maatje te groot voor haar concurrentie in Hickstead. Hun kür op muziek-debuut werd beloond met een percentage van 82,350% en daarmee ging het duo unaniem aan kop.

Hickstead is de derde internationale Grand Prix-wedstrijd voor de tienjarige Westfaalse merrie en Dujardin. Ze kwamen afgelopen jaar ook al aan de start in Lier en Hagen, waar ze beide keren de Grand Prix en Grand Prix Special op hun naam schreven. Afgelopen vrijdag werden ze in Hickstead met een persoonlijk record van 77,37% tweede in de Grand Prix achter stalgenoot Imhotep (v. Everdale).

Vandaag kreeg het duo in de kür meerdere negens voor de harmonie, choreografie, moeilijkheidsgraad en de muziek. Ook konden de juryleden de piaffe en passage stukken waarderen, evenals de pirouettes waarvoor meerdere 8,5-en gegeven werden.

74,345% voor KWPN-hengst Genie

Ondanks een flinke fout in de serie ging de tweede plaats naar de vijftienjarige hengst Blue Hors Zatchmo (v. Blue Hors Zack) die onder Caroline Chew naar 74,940% liep. De KWPN-hengst Genie (v. Zhivago) liet wat punten liggen in zijn stap-onderdelen, maar eindigde met 74.345% op de derde plaats.

Uitslag

Lees ook:

Bron: Horses.nl