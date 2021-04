Dujardin pakt ook de kür in Hagen: 84,04% voor Gio

Na de Spécial won Charlotte Dujardin vanavond ook de kür. Ze zadelde daarvoor haar jonge talent Gio (Apache x Tango) en kwam met hem op 84,04%. Op de plaatsen 3 en 4 kwamen de KWPN-hengsten Blue Hors Zack (82,025%) en Everdale (81,77%) terecht. De derde KWPN-hengst, Hermès, liep in zijn allereerste kür (een geleende kür van Emmelie Scholtens) onder Dinja van LIere naar 73,205%.

Hagen bood vanavond topsport wat de dressuur betreft. De topcombinaties kwamen in de Spécial aan de start, maar ook de kür bood veel kwaliteit. De kür van de tienjarige Gio werd niet zo hoog beoordeeld als op het Britse kampioenschap deze winter (88,05%), maar 84,04% is alsnog een score om naar huis te schrijven voor Charlotte Dujardin.

Frederic Wandres, Kasselmanns stalruiter, kwam net zoals in de Grand Prix op de tweede plaats terecht. In de kür kreeg het duo 82,855%.

KWPN-hengsten Zack en Everdale

De KWPN-hengsten Zack en Everdale kwamen op de 2e en 3e plaats terecht. Blue Hors Zack liep onder zijn ‘nieuwe’ amazone Nanna Skodborg Merrald naar 82,025% in de kür en komt met de scores van afgelopen weekend (75% in de GP en over de 82% in de kür zeker in aanmerking voor een plaatsje in het Deense OS-team.

Charlotte Fry, die eerder deze avond Glamourdale bij zijn internationale GP-debuut al naar een 7e plaats in de GP (dik 74%) en een 5e plaats in de Spécial (dik 76%) stuurde, maakte ook een goede indruk met Gertjan van Olsts Everdale. Everdale liep al naar bijna 74% in de Grand Prix en scoorde nu in de kür dik over de 80 (81,77%).

Hermès naar 73,205%

De negenjarige KWPN-hengst Hermès (v. Easy Game), kwam in de Grand Prix bijna tot 70% onder Dinja van Liere en liep in de kür naar 73,205%. In de geleende kür van Emmelie Scholtens liep de negenjarige hengst knap door de proef.

Uitslag

Bron: Horses.nl