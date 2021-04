Dujardin rijdt Von Bredow er af in Spécial Hagen

Charlotte Dujardin met Mount St. John Freestyle (v. Fidermark) en Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB (v. Easy Game) waren al ontzettend aan elkaar gewaagd in de Grand Prix. In de Grand Prix won Von Bredow nipt, vanavond in de Spécial stond Dujardin bovenaan metf 82,872%. En er was nog veel moois in de Spécial op kampioenschapsniveau vanavond.

De Grand Prix Spécial op CDI Hagen had vanavond kampioenschapskwaliteit: drie combinaties gingen over de 80, zeven van de vijftien gingen over de 75% en slechts twee combinaties kwamen op minder dan 72% uit.

Merrieduel

De top van het veld was in de Grand Prix al duidelijk, het gaat tussen Engelands topcombinatie Charlotte Dujardin met haar merrie Freestyle en Duitslands toppers Jessica von Bredow-Werndl met Dalera. In de op ClipMyHorse.tv getoonde tussenstand ging het steeds ongeveer gelijk op, maar op de laatste lijn kon Dujardin Von Bredow inhalen. 82,872% versus 82,553%.

Werth op 3, broer Werndl op 4

Isabell Werth ging met Quantaz (v. Quaterback) ook over de 80 (80,34%) en Jessica’s broer Benjamin Werndl kwam met Daily Mirror (v. Damon Hill) op de vijfde plaats terecht met 76,468%.

Glamourdale indrukwekkend naar plaats 5

In zijn eerste internationale Grand Prix maakte Gertjan van Olsts tienjarige hengst Glamourdale (v. Lord Leatherdale) al enorme indruk en vanavond in zijn allereerste Grand Prix Spécial deed hij dat opnieuw. De jury gaf 76,404% voor het optreden.

Van Liere maakt knap debuut

Met al het Oranje-geweld in Opglabbeek, zou je de Hollandse leeuwin Dinja van Liere bijna vergeten in Hagen. In het hol van de leeuw reed Van Liere vanavond de negenjarige merrie Haute Couture (v. Connaisseur) als eerste starter binnen in de Grand Prix Spécial. En hoe: met een foutloze en vanzelfsprekende proef kwam ze op 72,383%, één jurylid (het Amerikaanse 5*-jurylid Janet Lee Foy) ging al voor 75,106%.

Uitslag

Lees ook (met video):

Bron: Horses.nl