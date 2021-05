Dujardin stuurt Freestyle naar 88,345% in kür

88,345% voor Charlotte Dujardin en Mount St. John Freestyle in de kür op muziek op CDI Wellington (Groot-Britannië). Geen record voor het duo (dat behaalden de twee in Amsterdam 2020: 89,505%), maar wel een absolute topscore.

Alle juryleden zaten over de 87% voor de proef en juryvoorzitter Mariëtte Sanders-Van Gansewinkel passeerde de magische 90%, een score die tot nog toe voorbehouden bleef aan vier combinaties (Edward Gal/Totilas, Charlotte Dujardin/Valegro en Isabell Werth/Weihegold én Belle Rose). Op 90,675% kwam Sanders-Van Gansewinkel uit.

Gareth Hughes naar 77%

De tweede plaats op ruim 10% afstand – maar met 77% nog altijd een mooie score – was voor Gareth Hughes met KK Dominant (v. Diamond Hit). Derde werd Louise Bell met Into the Blue (v. Ublesco) met 72,99%.

