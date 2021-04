Dujardin wint Hagense Grand Prix met Gio: 78,761%

In de eerste Grand Prix op het Europese vasteland – in Hagen – was Charlotte Dujardin met de tienjarige KWPN'er Gio (Apache x Tango) de concurrentie ruimschoots de baas met een score van 78,761%. Een score die in de buurt komt van de scores die het duo in Groot-Britannië noteerde.

De meeste topcombinaties kiezen voor de CDI4* Grand Prix met aansluitend de Spécial die morgen wordt verreden in Hagen. In de Grand Prix van vandaag – de kwalificatie voor de kür – kwamen vooral jongere combinaties en wat minder bekende combinaties aan de start.

Uitzonderingen daarop: Patrik Kittel met Delaunay OLD (die niet in beste doen was – lees: regelmatig ongelijk in de bewegingsafloop en behoudend gereden – maar nog wel bijna 73% mocht noteren), Frederic Wandres met Duke of Britain (75,957%/2e) en Charlotte Fry met de KWPN-hengst Everdale (73,804%/5e). Wandres en Fry haalden de top-5, aangevuld met twee relatief jonge combinaties: de ervaren Grand Prix-hengst Blue Hors Zack onder zijn nieuwe amazone Nanna Skodborg Merrald (75,739%/3e) en de springgefokte Kontestro DB (Contendro I x Cassini II) met de Fin Henri Ruoste (74,935%/4e).

Tokio-kandidaat

Dujardin brengt morgen nog haar topmerrie Freestyle aan de start in de tweede Grand Prix, maar liet vandaag al zien dat ook de door H.J. de Jong en Ad Valk gefokte Gio een mogelijke Tokio-kandidaat is. Zijn score was weliswaar ietsje lager dan op het Britse kampioenschap afgelopen winter (79,1%) en op CDI Keysoe (79,348%) vorig jaar, maar veel scheelt het niet met 78,761%.

De compacte vos zou nog iets meer rust in de bewegingen kunnen krijgen, maar is boordevol energie en expressie en kan heel makkelijk verzamelen. In de eners zat een storing, maar dat werd niet al te streng aangerekend(6,5 gem.).

Zack onder Skodborg Merrald naar 75%

In februari maakte Blue Hors Zack (v. Rousseau) onder zijn nieuwe amazone Nanna Skodborg Merrald zijn internationale debuut. De voormalig KWPN-kampioenshengst liep toen naar 74,174% en vandaag ging daar in Hagen nog een schep bovenop. De 17-jarige hengst liep naar 75,739%.

Everdale naar bijna 74%

Een bonk kracht, dat is Everdale. Maar tegelijkertijd ook de nodige spanning, die de 25-jarige Charlotte Fry overigens wel heel knap kan managen. De hengst van Gertjan van Olst kwam uit op 73,804%, goed voor de vijfde plaats.

Hermès naar bijna 70%

Hermès (v. Easy Game) maakte op de K&U-wedstrijden in Tolbert en De Meern begin dit jaar een voortreffelijke indruk, de hengst liep onder Dinja van Liere door de proeven alsof hij al jaren op dit niveau liep. Vandaag bij het internationale Grand Prix-debuut in het Duitse Hagen was de onervarenheid van de negenjarige wel iets zichtbaar. Maar met mooie momenten kwam hij toch nog bijna tot 70% en daarbij is er nog veel lucht naar boven.

Lees ook:

RS2-ruiters Van der Putten en Van Lierop naar 69,282% en 61,304%

Marieke van der Putten liet zien Her Majesty RS2 (v. Florencio) weer fijn aan de gang te hebben, al drukte spanning gedurende de hele proef de score wat (69,282%). Robin van Lierop kwam met Cupido (v. Rhodium) tot 61,304% en had wat grotere storingen in de proef.

Uitslag

Bron: Horses.nl