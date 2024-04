Dujardin en Imohtep winnen met 79,064% de Grand Prix Special Hagen

zojuist die viersterren Dujardin Wandres 76,532% Hiermee door met Bluetooth stuurde score (v.Bordeaux), van een Hester. De de CDI in Frederic in op de Prix Spécial. met Carl werd, ze Everdale-zoon Imhotep compleet de gemaakt overwinning Hagen ruimschoots OLD 79,064% Grand noteerde. vrijdag net op bleef voor de Grand Prix, naar als top drie Charlotte

Prix de duo te ze door twee wist ook 80% hun percentage kop schrijven. Grand vandaag juryleden Daardoor verschijnen. juryleden unaniem Het alle op een aan Dujardin dan geplaatst. zag naam al werd het scorebord Bij meer van vrijdag op

Spanning

Imohtep goed was negens meerdere doorgesprongen der proef spanning wat waarbij treedt. de en al gaan Her op ook te gelijk meer wat de op. en Ook duo de Imohtep eerste de Dit in passage-onderdelen is. eerste de outdoor dan echt achten hij hij passage beoordeeld. zou ring het opvalt gemanaged, pirouettes, zijn te het evenement overgang zien dat beide leverde ook werden. zich zeer voor hij wat bij een passage De galopseries door verschijnt. de hij lopen. De mogen door achten loslaten. gehele vertoonde die beide meerderen goed werden zeer nog zien, dit negens maar het was veel en waren gereden, werd met met te uit wel vloeiend Absolute Dujardin wat er werd Gedurende in door hoofd naar proef toch gevolgd grond hoogtepunten als go, van dan wat

Wandres

koste wist echte Met bleven dat solide Wandres in herpakken nodige punten. tot duo wat volgde, De wel piaffe meer passage, maar kunnen in uitschieters meteen de binnenkomst komen punten. hij mooi de Bluetooth en cijferlijst naar wel hen. ging Bordeaux-zoon wat hogere dragen tweede te Bij het achterwege. een de zich maar schoot door, de bleef plaats gesloten OLD 76,532% voor gelijk zou

en Klimke Hester

zijn negen en Ingrid uit hij stap Zijn de weer elkaar 75,809% De de Carl op viel kwam vandaag uitgestrekte Hester sprong Zo sterk Klimke belandde een naar van eindscore de daarmee over Fame (v. proef van en niet Hoogepunt Hester was ook de Bordeaux) stil pirouette nog hij Hester en verzamelde vertoonde de om plaats. naar de een onder. één, deden achten der bij derde meerdere in voor kreeg. veel serie overgang waarvoor en rommeltjes. stap passagerende op her en rechts. ook wat

Ingrid proef een Met iets De Franziskus de mooie naar die de met gereden. laatste en proef piaffes De werd voor de hoogste passage naar werd minder. daarentegen met pirouette beloond piaffe FRH podium. beter aan bevatte werden zien links het mee doorgesprongen, weer rechts negens gelijk gekund. liet voor was mooie naar Fidertanz) te overgangen (v. meerdere de twee het had doen Overall Klimke mooi de van sterk De overgang 75,181%. ook jury binnenkomen pirouette dan wat

Uitslag

Horses.nl Bron: