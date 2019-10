Dujardin: ‘Ze was heel dapper’

Charlotte Dujardin maakte dit weekend in Lyon haar comeback in het Wereldbekercircuit. In 2015 won ze deze Wereldbeker met Valegro. Voor dit Werelbekerseizoen doet ze een gooi naar de winst met Mount St. John Freestyle (v. Fidermark). Na haar overwinning liet Dujardin weten: "Ze was heel dapper en heeft heel hard gewerkt."

In het interview aan Grand Prix Replay vertelt Dujardin: “Ze gaf me een geweldig gevoel en ik denk dat dit één van onze beste optredens tot nu toe was. Morgen gaan we kür op muziek rijden. Ik hou van deze muziek en mijn merrie ook. Dit wordt de tweede keer dat we de kür gaan rijden.”

Bron: Horses.nl/Grand Prix Replay