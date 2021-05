Easy Game-power in Hagen: Dalera wint GPS met bijna 85%, Hermès 5e met ruim 75%

In de fokkerij maken twee zwaluwen geen zomer: maar Joop van Uyterts Easy Game kan zijn zonen en dochters toch wel iets heel bijzonders meegeven. Namelijk: de hoogste verzameling er laten uit zien alsof het geen enkele moeite kost. Dat lieten TSF Dalera BB met Jessica von Bredow-Werndl (winst met 84,702%) en de negenjarige Hermès met Dinja van Liere (5e met 75,17%) vandaag in de Grand Prix Spécial zien en dat werd ook beloond door de jury.

TSF Dalera BB (Easy Game x Handryk) lijkt op dit moment de absolute nummer 1 voor het Duitse team. In Hagen liet de veertienjarige merrie al zien in topvorm te verkeren en dit weekend in München herhaalt ze het kunstje. En eigenlijk ging er nog een schepje bovenop: ook qua punten. Een nieuw persoonlijk record werd neergezet met bijna 85%.

Showtime is back in business

Dorothee Schneider heeft zich in een speciaal vest moeten heisen om nu alweer te kunnen rijden, maar van haar gebroken sleutelbeen is niks te zien in haar rijden. En Showtime FRH (v. Sandro Hit) is na een wedstrijdpauze van 21 maanden weer back in business! Dat was gisteren in de Grand Prix al te zien (79,109%) en dat beeld werd vandaag bevestigd in de Grand Prix Spécial (de specialiteit van Showtime). Hier was er nu 81,702%. Dat had nog makkelijk wat hoger kunnen zijn als er geen foutje in de tweeërs was geslopen en de piaffes heeft Showtime ook al eens beter laten zien. Hoogtepunten waren onder andere het binnenkomen, de sublieme passages en de pirouettes.

Dorothee Schneider met Showtime Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Werth naar 80 met Quantaz, 76,128% voor Schmidt en Escolar

Op 3 en 4 nog twee Duitsers: Isabell Werth stuurde Quantaz (v. Quaterback) naar 80% rond en Hubertus Schmidt kwam op 76,128% met Escolar (v. Estobar NRW). Quantaz liet weliswaar veel mooie dingen zien, maar de aanleuning gedurende de hele proef kan ook nog mooier. Escolar had vooral moeite met de oefeningen waarin hij klein moet.

Dinja van Liere zonder bekendheidsbonus naar ruim 75%

Dinja van Liere is nog een nieuwe naam in de internationale Grand Prix en voor haar komt er dus zeker geen ‘bekendheidsbonus’ op het protocol. En toch stuurt ze de negenjarige Hermès (Easy Game x Flemmingh) van Joop van Uytert op zijn tweede internationale concours al naar 75% in de Grand Prix Spécial en een vijfde plaats achter de Duitse grootheden.

Duitse commentatoren vol lof

De commentatoren op ClipMyHorse.tv (Kim Kreling en internationaal jurylid Christof Umbach) waren vol lof voor Dinja van Liere. “Easy going”, “Alles ziet er al zo simpel uit”, “mooi in de aanleuning”, “passage en piaffe is zeer goed”, “een goed opgeleid paard”. Dat zijn slechts een paar van de lovende opmerking die vielen in de proef.

Veel hoogtepunten en nog wat slordigheden

De Spécial van het Van Liere en de hengst zat vol met hoogtepunten (allereerst het overall plaatje, het gemak waarmee Hermès de oefeningen doet, verder onder andere de piaffes en passages en zeker ook de overgangen daartussen en het eerste deel van de galoptour). En het kan ook nog beter: bij het inzetten van de tweede uitgestrekte draf galoppeerde Hermès even aan, in de uitgestrekte stap keek Hermès even rond en het tweede deel van de galoptour werd hij wat heet. En toch al over de 75%. En dat zonder ‘promi-bonus’!

