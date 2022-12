Echtpaar Peters wint WB-kür en 3* Spécial in Thermal

Steffen Peters heeft in Thermal de wereldbeker-kür gewonnen. Met de Spielberg-zoon Suppenkasper scoorde de Amerikaanse topruiter 81,590% en reed zich daarmee dik vier procent los van Anna Buffini en FRH Davinia la Douce (v. Don Frederico). Peters' vrouw Shannon Peters maakte het feestje compleet door met Disco Inferno (v. Westpoint) met bijna 68% de 3* Grand Prix Spécial te winnen.

Vier weken geleden wonnen Peters en Suppenkasper ook al de WB-kür in Thermal en daarmee heeft de ruiter twee zeges op rij te pakken. Dat brengt hem in het Noord-Amerikaanse wereldbekerklassement op de tweede plaats, achter Alice Tarjan. Vanuit de Noord-Amerikaanse league zijn er drie startplaatsen in de FEI Wereldbekerfinale beschikbaar, daarmee lijkt het erop dat Peters zich kan gaan opmaken voor zijn zesde finale.

Eerste internationale GP-zege sinds 11 jaar

Peters’ vrouw Shannon brengt de KWPN-ruin Disco Inferno sinds maart 2020 op internationaal Grand Prix-niveau uit. De score van 67,766% betekende een PR voor de amazone en leverde haar tevens haar eerste overwinning met Disco Inferno op. 11,5 jaar geleden won ze voor het laatst een proef op het hoogste niveau, dat was toen met Odyssey (v. Ferro).

Bron: Horses.nl/Dressage News