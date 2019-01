Eddieni wint eerste Special met dik 74%

De Zweedse Malin Wahlkamp-Nilsson kwam in Münster voor het eerst uit in de Grand Prix Special met Theo Hanzons voormalige crack Eddieni. De jury was niet helemaal unaniem, maar de score van 74,196% was voldoende de thuisrijdende concurrentie voor te blijven.

De stalamazone van Patrik Kittel liet op Instagram weten dolblij te zijn: “We hebben gewonnen. Ik ben ‘over the moon’!!! Eddieni won zijn eerste Special ooit.”

Grand Prix

In de Grand Prix, die zaterdag als kwalificatie gold voor de Special, werd het duo vijfde met een score van 71,320%. Dit was de eerste echte Grand Prix voor het paar dat in november een winnend ZT-debuut maakte in de Inter II. De winst in deze GP was met 75,180% unaniem voor Dorothee Schneider met Fohlenhofs Rock’n Rose.

Top drie

Nilsson was met Eddieni, net als in de Grand Prix ook in de Special de enige buitenlandse combinatie. De tweede plaats was voor Schneider met Fohlenhofs Rock’n Rose (v. Rubin Royal). De Duitse amazone kwam uit op 73,902% en werd gevolgd door Helen Langehanenberg met Annabelle (v. Conteur) met 73,490%.

Uitslag

