EDS-topper Charming Lady in selectie Piaff-Förderpreis-Finale

Tien Duitse U25 Grand Prix-ruiters hebben zich geselecteerd voor de Piaff-Förderpreis-Finale. Tot die selectie behoort ook Sophie Reef met Charming Lady (Painted Black x Krack C), die op de Excellent Dressage Sales-veiling voor 700.000 euro werd verkocht.

Charming Lady werd tot en met de Grand Prix opgeleid en uitgebracht door Katja Renken-van der Lubbe. Daarna nam Jeanine Nieuwenhuis de teugels over. Begin dit jaar kwam de merrie op de EDS-veiling in handen van Reef. De amazone reed de merrie in Riesenbeck in juni dit jaar internationaal U25 en zette daar scores van 67,84% (Inter II), 67,86% (U25 Grand Prix) en 71,92% (Kür op muziek) neer.

Alle gekwalificeerden zijn:

Bron: Horses.nl/St. Georg