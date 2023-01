Edward Gal: ‘Dit jaar zeker weer wedstrijden’

Begin 2022 kondigde Edward Gal aan dat hij het hele jaar niet op wedstrijden zou verschijnen. De 12-voudige Nederlandse kampioen en voormalig Europees en wereldkampioen laste een pauze in, waardoor hij onder meer het WK in Herning aan zich voorbij liet gaan. Op Jumping Amsterdam kwam Nederlands succesvolste dressuurruiter voor het eerst weer voor publiek in actie, daar reed hij trainingspaard VMF Gladiator (v. Totilas) in een clinic die begeleid werd door Nicole Werner.

Het was voor Edward een bewust keus om Glock’s Toto Jr. (v. Totilas) en Glock’s Total US (v. Totilas) niet in de clinic te rijden. “Ik wilde niet meteen mijn toppaarden in een grote, volle arena de ring binnen rijden. Zij moeten eerst weer kleine wedstrijden doen voordat ik hen weer start op grote wedstrijden zoals deze. Ik heb nog geen concrete plannen voor Glock’s Toto Jr. en Glock’s Total US, maar ik ga ze dit jaar zeker op wedstrijden uitbrengen.”

‘Jaartje wedstrijden wel voorbij’

“In september heb ik met de organisatie afgesproken dat ik mee zou rijden bij de Top of Dressage. Ik vond dat mijn jaartje geen wedstrijden nu wel voorbij is. Dus dan gaan we weer eens even beginnen en daar is dit een heel leuk evenement voor. Ik vind het altijd heel leuk om op Jumping Amsterdam te rijden. Het is leuk publiek en gezellig. Dus de keuze om hier na mijn pauze weer te beginnen was makkelijk.”

‘Blij dat ik Gladiator heb meegenomen’

Edward moest wel even wennen aan de energie van Gladiator toen hij de piste binnen reed. ‘’Ik rijd hem nog niet zo lang en dan is het best nog wel even aftasten wat hij gaat doen. Thuis gaat het allemaal heel goed, maar hoe hij in een clinic reageert met publiek wist ik nog niet. Nu weet ik hoe hij hierop reageert en dit beviel goed. Ik voelde natuurlijk wel de spanning en dingen die nog beter kunnen, maar ik was wel blij dat ik hem had meegenomen.’’

Bron: Persbericht Jumping Amsterdam/Horses.nl