Edward Gal en Glock’s Zonik maken rentree op Jumping Amsterdam

Na het Europees kampioenschap van vorig jaar augustus in Rotterdam verschenen Edward Gal en Glock's Zonik (Blue Hors Zack x Romanov) niet meer in de ring. Nu is de rentree in zicht. Het duo, dat op het EK zowel in de Grand Prix, de Spécial als in kür een nieuw persoonlijk record neerzette, gaat eind deze maand van start op Jumping Amsterdam.