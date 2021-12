Edward Gal in Aken voor de rechter

Edward Gal moet zich vandaag voor een rechter in Aken opnieuw verantwoorden vanwege een aanklacht wegens dierenmishandeling. Het betreft een tweede poging van de dierenrechtenactivisten van PETA nadat een eerdere aanklacht niet tot een veroordeling had geleid. De aanklacht dateert van de Europese kampioenschappen in Aken in 2015.

Eerder al slaagde PETA er niet in om Edward Gal veroordeeld te krijgen voor het toepassen van de zogenaamde rollkur. De Nederlandse dressuurruiter zou de hyperflexie in augustus 2015 op de Europese Kampioenschappen op het voorterrein gedurende meer dan vier minuten hebben toegepast.

Geen rapportage

‘Daar is toen niks van terecht gekomen‘, aldus trainster Nicole Werner. ‘Er was niet eens een rapportage van de steward, dus was er ook niks voor die mensen van PETA om zich op te baseren.‘

Tokio

In de aanloop naar de Olympische Spelen probeerde PETA het volgens Werner opnieuw. ‘Deze keer kwamen ze met videomateriaal van het rond de ring rijden van Edward met Undercover. Iedereen weet dat Undercover enorm veel stress had gekregen van de prijsuitreiking van de landenwedstrijd. Wij wilden dat met een ander paard doen, omdat we wisten dat Undercover zo’n sensibel paard is. Maar dat mocht niet. Dus had Undercover voorafgaan aan de Special veel stress, dat kon iedereen zien. Ja, en bij het omdraaien kwam Undercover erachter. Dat stukje video hebben ze aangevoerd…. Het slaat echt helemaal nergens op.‘

‘Geen lid van PETA meer‘

In Duitse berichtgeving staat dat Gal veroordeeld zou zijn tot een boete van 6.000 euro wegens overtreding van de dierenwelzijnswet. En dat hij hiertegen vandaag in beroep zou gaan. ‘Dat klopt niet‘, meldt Nicole Werner. ‘PETA probeert het nu voor de tweede keer omdat het ze jaren geleden al een keer niet is gelukt om Edward veroordeeld te krijgen. Ik was vroeger lid van PETA, maar nu niet meer!‘

Vandaag beslissing

De zaak wordt vandaag in openbare terechtzitting behandeld in de rechtbank van Aken. De rechter wil vandaag ook al een beslissing nemen.

Bron: Horses.nl