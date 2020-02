Een bijzondere ontmoeting tussen official en Charlotte Dujardin

Het is nu twee weken na het weerzien van twee paardenprofessionals bij Jumping Amsterdam, beiden actief in de topsport. De Britse dressuuramazone Charlotte Dujardin en FEI steward Anita van Os. Een knuffel en een handdruk stonden symbool voor wederzijds respect. Van Os was degene die afgelopen jaar bij Dujardins paard Mount St John Freestyle een druppeltje bloed constateerde wat leidde tot uitsluiting van het Europees Kampioenschap in Rotterdam. Dit kostte Groot-Brittannië de tweede plaats in de landenwedstrijd.

Bij Jumping Amsterdam troffen de dames elkaar weer in dezelfde rol, Anita van Os controleerde Mount St John Freestyle op onregelmatigheden nadat zij haar proef in de Grand Prix gereden had. Dit keer kwam het tweetal glansrijk door de keuring.

Steward

Van Os: ”Eigenlijk kende ik Charlotte Dujardin helemaal niet persoonlijk voor het voorval bij het EK in Rotterdam. We waren elkaar nog niet eerder tegengekomen.” Van Os was in Rotterdam samen met een team van acht stewards namens de FEI werkzaam om het paardenwelzijn te garanderen. De steward is al vele jaren actief uit liefde voor de paarden. Eén druppeltje bloed bracht Dujardin en Van Os bij elkaar.

Team

”Er wordt vaak gezegd dat stewards bepalen of ruiters uitgesloten worden. Dat is niet waar. Uiteindelijk is het altijd de voorzitter van de jury die beslist of een deelnemer uitgesloten wordt van deelname. Stewards stellen vast en werken, zeer zorgvuldig, volgens een vastgestelde procedure. De Chief Steward informeert de juryvoorzitter, die het eindoordeel geeft. Stewards werken altijd in een team, dat is essentieel. Ieder heeft zijn eigen taak en soms zijn er geen woorden nodig om elkaar te begrijpen of om duidelijk te maken wat er op een bepaald moment moet gebeuren. Wij zijn er om te helpen, te voorkomen en in grijpen. Dat laatste hoeft zelden te gebeuren maar daar zijn we wel op voorbereid. Regelmatig volgen we trainingen en bijscholingen bij de FEI.”

Van betekenis zijn

Van Os: ”Ik vind het geweldig dat ik op deze manier iets voor de sport en de paarden kan betekenen. Je leest helaas de laatste tijd zo veel negatieve dingen over de sport in de (sociale) media. Je kunt natuurlijk overal tegenaan schoppen, maar je kunt ook zelf op een positieve manier wat voor de sport en de paarden betekenen.”

‘Iedereen heeft hetzelfde doel’

”Het is een eer om deel te mogen uitmaken van het team van FEI-stewards. Er is veel wederzijds respect tussen de ruiters, de trainers en de stewards. ‘Natuurlijk is het niet leuk als iemand moet worden uitgesloten, maar uiteindelijk heeft iedereen hetzelfde doel. Het beste voor de paarden en een eerlijke competitie. Dit bereik je alleen maar door samenwerking. Voor Charlotte vond ik de negatieve reacties op het bericht dat ze zelf plaatste over de uitsluiting tijdens het EK heel triest. Zoiets laat niemand koud. Gelukkig kreeg ze ook veel hartverwarmende reacties. Dit was ook hoe ik de reacties van de overige ruiters en officials ervoer en dit is ook hoe wij Charlotte kennen.”

