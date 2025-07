Een ‘nobody’ die iedereen voorbijrijdt in Aken – het sprookje van Justin Verboomen en Zonik Plus

Justin Verboomen is al langere tijd geen ‘nobody’ meer te noemen, zeker niet na Aken 2025. Een jaar geleden was hij dat nog wel in de dressuurtop. Op CDI Kronenberg maakte hij eind 2024 zijn internationale Grand Prix-debuut met Zonik Plus. Kenners langs de kant meenden direct: ‘Als zijn naam Isabell was, had hij nu al 75% gekregen.’ Maar ook zonder (jarenlang gevochten te hebben voor een) naam, zonder bekende trainer (trainster Claudia Kircheiss is eigenlijk een amateur), zonder geld of rijke sponsor heeft Justin Verboomen het nu naar de absolute top gered.

Een smalle, niet al te grote, verlegen man die in interviews geen woord te veel zegt. In de persconferenties fluisterde hij onwennig in de microfoon, naar beneden kijkend. Verlegen en schuchter, maar tegelijkertijd volkomen overtuigd van de kwaliteit van zijn paard. Zo leerde de verzamelde hippische pers (en het grote publiek) de Franstalige Belg Justin Verboomen op CHIO Aken voor het eerst van dichtbij kennen.

Zonik Plus

Het (assepoester)sprookje van Justin Verboomen begon zo’n tien jaar geleden. Verboomen reed al jaren dressuur, maar durfde de (internationale) ring niet in. Een vriend haalde hem over om toch een keer internationaal te starten en vanaf toen durfde Verboomen zelf ook steeds meer te geloven in zijn ‘stiekeme’ droom: een carrière als topruiter.

Verboomen had zijn hart eigenlijk verpand aan Lusitano’s, maar wist ook dat hij eigenlijk een warmbloed nodig had om daadwerkelijk bij de top te gaan horen. Hij vond bij toeval een combinatie van beide in 2018.

Verboomen was in dat jaar in België, Nederland en Duitsland al op zoek geweest naar een paard om zijn dromen waar te maken, maar vond daar niks. De Belg besloot maar weer naar Portugal te gaan om een Lusitano te kopen. Vlak voor zijn terugkeer naar België kwam het beste uit beide werelden samen: een compacte warmbloed die de eigenschappen van Iberische paarden (de natuurlijke aanleg voor de verzameling) met die van warmbloeden combineerde: Zonik Plus (die overigens behalve een Portugese fokker niets met een Iberisch paard van doen heeft).

Lees een profiel van Justin Verboomen in de Paardenkrant nr. 30

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop