Eerste Grand Prix-zege voor KWPN-hengst Zuidenwind

De KWPN-hengst Zuidenwind (OO Seven x Jazz) liep met Rose Mathisen in het zadel op CDI Stockholm naar 72,717% en won daarmee de Grand Prix. Dat betekende voor de Zweedse amazone en de door wijlen Huub van Helvoirt gefokte hengst de eerste internationale Grand Prix-zege.

Mathisen maakte inmiddels vier jaar geleden haar internationale Grand Prix-debuut op Nederlandse bodem. Sindsdien maakte de amazone wel vaker uit van de top drie, won twee Grand Prix Spécials en één keer de kür, maar slaagde er nog niet eerder in de Grand Prix te winnen. In Stockholm plaatsen vier van de vijf juryleden Mathisen aan kop en van één van de juryleden kreeg ze zelfs 75,217%.

Severo Jurado Lopez stuurde Rialto Star (Royal Diamond x Castro) naar de tweede plaats. Ruim een jaar geleden, in maart 2018, debuteerde de combinatie internationaal met 68,522%, maar verscheen sindsdien niet meer in de baan. In Stockholm kwam de Helgstrand-ruiter met 71,109% met gemak tot een nieuw persoonlijk record.

