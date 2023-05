Eerste internationale zege én nieuw PR voor Sönke Rothenberger en Matchball

Na het winnende nationale debuut afgelopen januari van Sönke Rothenberger en Matchball OLD (Millennium x De Niro), volgden de CDI's in Herning en Hagen. Afgelopen weekend nam Rothenberger de drievoudig WK-finalist mee naar CDI Mannheim en liet zien de stijgende lijn te pakken te hebben. Met een nieuw persoonlijk record van 73,065% won het duo de Grand Prix van de Spécial groep.

Rothenberger en de elfjarige Matchball bleven ruimschoots voor op Franziska Stieglmaier en Samurai (v. St. Moritz Junior). Zij kwamen tot een nieuw persoonlijk record van 70,326%. Renate Voglsang en Fürst Ferdinand zur Fasanenhoehe (v. Fürst Hohenstein) maakten met 70,217% de top drie compleet.

Op de goede weg

“We weten dat Matchball en Sönke gwoon nog op elkaar afgestemd moeten worden, maar ik ben blij dat hij weer hoogtepunten laat zien in totaal andere dingen”, vertelt vader en coach Sven Rothenberger aan Dressursport Deutschland. Aan het begin van het jaar had hij bijvoorbeeld fouten in de wissels, nu liet hij goede series zien. “Het wisselt nog, het moet nog meer constant maar je kan zien dat hij op de goede weg is. Matchball heeft al veel mooie dingen gedaan en vandaag was ik enthousiast over de drafappuyementen.”

Routine nodig

Matchball is een van de weinige paarden van familie Rothenberger die vaker op concours moet, vult moeder Gonnelien Rothenberger aan. “Sönke en hij hebben samen gewoon routine nodig. Het paard zelf heeft ook niet veel wedstrijden gelopen”, vervolgt Sven Rothenberger. “Thuis gaat het soms al super en op concours laat hij nog steken vallen. Maar nu zaten er al veel mooie dingen in.”

Uitslag

Bron: Horses.nl / Dressursport Deutschland