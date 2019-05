Eerste internationale zege Jos Hogendoorn: ‘Super gaaf!’

Met 70,784% won Jos Hogendoorn met de Valdez-dochter Convalaria de Prix St. Georges op CDI Saumur en versloeg daarmee onder andere Olympisch amazone Beatriz Ferrer-Salat. De internationale overwinning kwam voor de ruiter, die pas een jaar geleden zijn Subtop-debuut maakte, als een verrassing. "Super gaaf om dit mee te maken", is zijn eerste reactie.

“Het afgelopen half jaar heb ik Convalaria thuis gehouden om haar door te trainen naar de Grand Prix. Dat ging eigenlijk heel goed en omdat ze zo goed in vorm was, ben ik afgelopen maand weer gaan starten. Dat viel even dik tegen”, vertelt de ruiter lachend.

Eigen programma

“Convalaria was de afgelopen wedstrijden heel heet en begon haar eigen programma te draaien. De oefeningen gingen los van elkaar onwijs fijn, maar als alles achter elkaar kwam, werd het een rommeltje. Ik begon me af te vragen hoe dat kwam. In de training hebben we daarom de focus meer proefgericht gemaakt en vooral de lijnen achter elkaar geoefend.”

Complimenten

Die training heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. “In Saumur mislukten alsnog beide series, dus dat was jammer. Verder lukte het erg goed. Het beeld was mooi en ik kreeg van de juryleden complimenten over de fijne aanleuning. Morgen gaan de series hopelijk wel goed”, aldus Hogendoorn.

