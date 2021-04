Eerste krachtmeting sinds corona: Von Bredow gaat Dujardin nipt voorbij in Hagen

De eerste echte internationale dressuur-krachtmeting sinds de coronapandemie stond vandaag in Hagen op het programma. De strijd ging in de top vooral tussen Jessica von Bredow-Werndl met topmerrie Dalera BB (v. Easy Game) en Charlotte Dujardin met MSJ Freestyle (v. Fidermark). Von Bredow won het duel, met een persoonlijk record: 81,652%. De piaffe maakte daarbij vooral het verschil.

De vanzelfsprekendheid, de lichtvoetigheid en het gemak spatte er vanaf bij Jessica von Bredow-Werndl en haar Trakehner merrie Dalera. En vooral de vanzelsprekendheid in de piaffe maakte het verschil met de nummer twee: Charlotte Dujardin met Freestyle. Dujardin liet haar merrie wel héél voorzichtig piafferen, waardoor het er bijna wat twijfelend uitzag. En ook de overgangen piaffe-passage zijn nog steeds niet helemaal vloeiend. Maar dat is zeuren op hoog niveau. Dat is ook af te lezen uit de punten 81,652% voor Von Bredow versus 81,457% voor Dujardin.

Werth op 3, Werndl op 4, Max-Theurer op 5

Isabell Werth kwam met DSP Quantaz (v. Quaterback) op de derde plaats terecht. De ruin die al over de 80% is gegaan in de Grand Prix, kwam nu op 78,63% uit. Een fraaie score waar eigenaresse Sissy Max-Theurer zeker tevreden mee is, maar misschien is de Oostenrijkse wel nóg trotser op haar dochter Victoria. Die stuurde Ableggen FH NRW (v. Ampere) namelijk naar 75,804%. Goed voor een vijfde plaats achter Jessica’s broer Benjamin Werndl met Daily Mirror (v. Damon Hill), die uitkwam op 76,652%.

Cassøe Krüth en Danciera halen Olympische kwalificatie

Een combinatie die indruk maakte met harmonie en een vanzelfsprekend beeld was de Deense Carina Cassøe Krüth met Heiline’s Danciera (Fürstenball x De Niro). Met 75,457% haalde de combinatie – net zoals Nanna Skodborg Merrald gisteren met Blue Hors Zack deed – de Deense eis voor Olympische kwalificatie.

Daar kwam drievoudig Wereldkampioene Fiontini (v. Fassbinder) onder Andreas Helgstrand nog niet aan (73,457%) en Cathrine Dufour kwam met Vamos Amigos (v. Vitalis) tot 72,913%.

Indrukwekkend debuut Glamourdale

In zijn allereerste internationale Grand Prix scoorde Gertjan van Olsts Glamourdale (v. Lord Leatherdale) 74,456% onder de 25-jarige Charlotte Fry. Af en toe heeft Glamourdale nog iets moeite om zijn enorme bewegingen te controleren in de hoogste verzameling, maar als hij dat nog een tikje beter kan beteugelen is er een nieuwe topcombinatie in de internationale dressuurwereld. En hij liet nu al zien dat hij het wel kan: die enorme bewegingen ook klein maken.

Lees ook:

Op de achtste plaats nog een Britse combinatie: Carl Hester scoorde met Envogue (v. Jazz) 74,304%.

Van Liere naar dik 72% bij debuut met Haute Couture

Met de negenjarige Haute Couture maakte Dinja van Liere een heel fraai debuut. 72,674% in het hol van de leeuw. De proef van de twee was foutloos, maar er mag nog iets meer rust in komen.

Uitslag

Lees ook:

Bron: Horses.nl