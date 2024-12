Eisma’s Royal Fonq vastgelegd door Stichting N.O.P. 

Eisma’s Royal Fonq van Rixt van der Horst, is vastgelegd door de Stichting N.O.P.. Daarmee blijft de Westfaals-gefokte hengst de komende jaren beschikbaar voor de Nederlandse (para)dressuursport. Niet langer vastgelegd door het N.O.P. zijn EHL Daula II (v. Gribaldi) van Demi Haerkens, Alphaville (v. Sandreo) van Frank Hosmar en de inmiddels gepensioneerde Rosenstolz (v. Rotspon) van Lotte Krijnsen.



Eisma’s Royal Fonq N.O.P. leverde op de Paralympische Spelen in Parijs een belangrijke bijdrage aan het teamzilver en won individueel ook twee zilveren plakken. Met Rixt van der Horst komt hij uit in Grade III.

Eisma

Fonq kwam inmiddels een jaar geleden bij Van der Horst onder het zadel. De hengst werd door Egbert van Hes, de CEO Eisma Media Group, voor de amazone vastgelegd. “Rixt was op zoek naar een paard dat zeer goed kan stappen en zeer goed kan draven, een paard met uitstraling en een gentleman”, aldus Eugène Reesink, die hengst tot dat moment op stal had staan.

Westfaals kampioen

Fonq was als jong paard onder meer Westfaals kampioen, won brons op het Bundeschampionat en was met 9,04 de beste bij de aanlegtest in Adelheidsdorf.

Bron: Horses.nl/Persbericht