EK Aken inspiratie voor Van der Meer: ‘Als team optimaal presteren’

Patrick van der Meer, de nieuwe dressuurbondscoach van Nederland, heeft een duidelijk doel voor ogen en denkt daarbij terug aan een eigen succes. “Op het EK in Aken in 2015 waren wij zeker niet de favorieten, maar we wonnen het omdat we als team allemaal optimaal presteerden. Dat was echt een teamprestatie en daarmee wonnen we goud.”

Half december maakte de KNHS bekend dat de kadereisen bij de dressuurruiters zijn verlaagd. De eis voor het Olympisch kader was in 2022 drie keer een 75%plus-score, maar is nu verlaagd naar 72%. En daarmee was het Olympisch kader in december in één klap vol in: van één (Dinja van Liere met Hermès) naar tien combinaties.

In het verlagen van die kadereisen had Patrick van der Meer ook een hand. Hij ziet het zelf niet als verlagen van de eisen: “We hebben het Olympisch en B-kader samengevoegd en dat is in mijn optiek ook een logische stap. Ik vind dat alle combinaties die in aanmerking komen voor de Olympische Spelen, ook in het Olympisch kader moeten zitten. En dat zijn er dus best wat. We moeten realistisch zijn en zorgen dat de beste combinaties van Nederland ook in het Olympisch kader terecht kunnen komen. Dat is ook hoe andere landen het doen.”

Lees alles over de visie van Patrick van der Meer in de Paardenkrant van deze week. Digitaal beschikbaar voor slechts 3,80 euro.