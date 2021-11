EK Children en junioren 2023 toegewezen aan Kronberg, EK pony’s in Le Mans

Op de algemene vergadering van de FEI is het Europees kampioenschap voor Children en junioren (dressuur) 2023 toegewezen aan Gestüt Schafhof in Kronberg. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de junioren en young riders niet op hetzelfde kampioenschap aan de start komen. Het EK voor de pony's wordt in dat jaar gehouden in Le Mans.

Het EK op het terrein van Ann-Kathrin Linsenhoffs Gestüt Schafhof vindt plaats van 20 tot en met 23 juli 2023. Gestüt Schafhof organiseerde in 2010 al eens het EK voor junioren en young riders. Toen was er teamzilver voor de Nederlandse junioren en dubbel individueel brons voor Daniëlle Houtvast en Rambo (achter de huidige nummer twee van de FEI Wereldranglijst: Cathrine Dufour). Bij de young riders was er eveneens teamzilver voor Nederland en stuurde Daniëlle van Mierlo haar Ucento naar brons in de individuele proef.

Het EK pony’s in Le Mans wordt gehouden van 27 tot en met 30 juli 2023. Waar het EK voor young riders en U25 Grand Prix plaatsvindt, is nog niet bekend.

Bron: Eurodressage