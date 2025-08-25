EK Crozet wordt laatste kampioenschap voor Florian Bacher en Fidertraum

Savannah Pieters
Florian Bacher met Fidertraum. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Florian Bacher heeft vorige week op social media aangekondigd dat het Europees Kampioenschap in Crozet zijn laatste kampioenschap is met de zestienjarige Fidertraum (v. Fidertanz). De Oostenrijker rijdt de Oldenburger-ruin sinds 2018 op internationaal Grand Prix-niveau en Crozet wordt het zevende kampioenschap waar ze hun thuisland vertegenwoordigen.

