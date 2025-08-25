EK Crozet wordt laatste kampioenschap voor Florian Bacher en Fidertraum

Florian Bacher heeft vorige week op social media aangekondigd dat het Europees Kampioenschap in Crozet zijn laatste kampioenschap is met de zestienjarige Fidertraum (v. Fidertanz). De Oostenrijker rijdt de Oldenburger-ruin sinds 2018 op internationaal Grand Prix-niveau en Crozet wordt het zevende kampioenschap waar ze hun thuisland vertegenwoordigen.
waarde voor Vaste het team
er EK werden (2024). op en Herning het (2022), in in voor Parijs (2023) in individuele WK Fidertraum waren Herning, het Rotterdam Spelen en EK 2019 ze behaalden achttiende. in Tokio volgden individueel daar het ze Hun prestatie Daarna Spelen (2021), eerst het Hagen Bacher in Riesenbeck beste de de EK het in Olympische Olympische in bij. (2021),
Bron: Horses.nl/Insta
