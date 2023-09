EK-debutante Devenda Dijkstra: ‘Al heel stoer dat ik op de longlist stond’

Devenda Dijkstra en Hero werden kort voor het EK Dressuur in Riesenbeck opgeroepen door bondscoach Alex van Silfhout om TeamNL te vertegenwoordigen. Van ‘the best of the rest’ in eigen land eindigen ze met TeamNL op de vijfde plaats in de landenwedstrijd en op plaats 30 in de Grand Prix en in de Grand Prix Spécial. Tijd voor een gesprek met Devenda Dijkstra en haar trainer Laurens van Lieren op haar eerste senioren EK.

Devenda Dijkstra en Hero (v. Johnson) reden twee jaar geleden hun eerste en enige EK in de klasse U25. In Riesenbeck kwamen ze uit op hun eerste internationale seniorenkampioenschap en was de 27-jarige amazone de eerste starter voor TeamNL in de landenwedstrijd, de Grand Prix, die Dijkstra met Hero met een score van 71,211% afsloot.

Best of the rest

Devenda Dijkstra kreeg kort voor het EK te horen dat ze de plaats van Dinja van Liere in zou nemen in het team. Had ze zich na de laatste observatiewedstrijd in Kronenberg voorbereid op het EK? “Helemaal niet. Het hele jaar niet. De andere combinaties scoren veel hoger dan ik en doen al zo lang mee. Ik dacht daar ga ik nooit tussen komen. Ik heb wel de observaties gereden. Op het NK waren we zevende in de Kür en achtste in de Grand Prix. Dat is natuurlijk niet slecht op een NK, maar toen had ik er nog best wel wat voor me. Daarna ging het in Rotterdam ook best goed met de tweede plaats in de nationale Grand Prix. In Falsterbo in de landenwedstrijd ging het ook wel goed. Toen hebben we gezegd dan gaan we toch nog de laatste observatie in Kronenberg doen. Laurens zei: ‘je zult wel niet in het EK team komen, maar zorg wel dat je ‘the best of the rest’ bent’.”

Longlist

“Ik wist dat ik nominatief ingeschreven was voor Riesenbeck. Na Kronenberg kreeg ik een mail van de KNHS over een trainingskamp. Toen vond ik het al heel stoer dat ik op de longlist stond. Dat vond ik al een eer. Ik dacht ik ga nooit bij het team zitten. Na Kronenberg heeft Hero een paar dagen vrij gehad. Maar we hebben hem niet helemaal vakantie gegeven. Toen hebben we hem een week rustig getraind. Daar knapte hij van op en hij was echt goed in vorm.”

Laurens van Lieren vult aan: “Je moet zorgen dat Hero in vorm is. Het gaat er om dat als er mensen uitvallen je in vorm bent. Dat hebben we bewust gedaan. Het hele jaar hebben we het EK toch wel in ons achterhoofd gehouden.”

Door het dolle

“Nadat Lynne Maas uitviel belde Alex van Silfhout me op of hij kon komen kijken of we goed genoeg in vorm waren om als reserve achter de hand te zijn. Toen was ik al super blij. Toen Dinja van Liere uitviel werd het heel spannend. Alex kwam op maandag langs en zei ‘ik laat het vanavond weten’. Dat werd dinsdagochtend. Toen heb ik wel slecht geslapen. Als je er zo dichtbij zit, dan hoop je er wel op. Alex belde en vroeg: ‘hoe gaat het?’ Ik ben hartstikke chagrijnig’, zei ik. Want ik weet heus wel wat je gaat doen. Toen zei hij: hou maar op met chagrijnig zijn, want ik neem je mee naar het EK. Toen was ik helemaal door het dolle. Echt heel gaaf.”

Heel koel in de kop

Dan moet je binnen een week klaar zijn. “In de aanloop naar het EK had ik geen last van zenuwen. Pas een uur voordat ik moest starten toen dacht ik misschien is het toch wel spannend. Daarvoor was ik best wel nuchter.”

Laurens van Lieren: “Devenda is heel koel in de kop. Ze is het beste als de druk hoog is. Ze is heel relaxt, heel chill. Als het moet gebeuren, dan is ze er.”

Hielp het dat je de landenwedstrijd in Falsterbo had gereden met meer teamdruk? “Van iedere wedstrijd, al is het in de manege om de hoek of hier in Riesenbeck waar het nog spannender is, van iedere Grand Prix-proef leer ik wel.”

Een trots TeamNL in de kiss and cry corner na de Grand Prix van Devenda Dijkstra met onder andere verloofde Laurens van Lieren en Dinja van Liere (diens plaats Dijkstra opvult) Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Lievelingsproef

Je wordt vijfde met het team en je rijdt bij de beste 30 van Europa. Hoe kijk je erop terug? “Geweldig. De sfeer in het team onderling is super. Ik had het in de Spécial eigenlijk nog beter willen doen, omdat het juist mijn lievelingsproef is. Dat ik bij de beste dertig zou zitten, had ik van tevoren niet verwacht. Ik heb heel veel geleerd afgelopen dagen. Alex heeft een paar keer meegekeken. Ik leer nog beter omgaan met de druk. Juist van een mindere proef als de Spécial, leer ik veel. Het is toch goed dat het gebeurt. Liever niet op het EK natuurlijk, maar het is wel een goede investering denk ik.”

Devenda Dijkstra met Hero (v. Johnson). Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Misschien iets teveel zelfvertrouwen

“Ik had heel veel zin in de Spécial. Ik vind dat een fijnere proef om te rijden dan de Grand Prix. Juist omdat er veel schakelingen in de proef zitten. Hero kan normaal super passage. Ik ben niet zo goed in de verruimingen. In de Spécial heb ga je vanuit de passage naar het uitstrekken, dan zit Hero mooi achterop en kan hij goed verruimen en draaft hij mooi naar boven. Bij het losrijden had ik zo’n goed gevoel. Misschien iets teveel zelfvertrouwen, ik weet het niet. Ik kwam de baan in en het ging nog steeds goed. Ik galoppeer aan en daar galoppeerde Hero een beetje uit elkaar weg. Dat liet ik maar een beetje. Daarna schrok hij nog een keer. In plaats dat ik Hero opving, liet ik hem gaan. In de eerste passage kwam Hero niet in zijn ritme. Ik heb nog niet heel veel Spécials gereden, dus ik wijt het ook wel een beetje aan onervarenheid. Ik word dertigste in de Spécial net als in de Grand Prix. Ik ben in ieder geval niet gezakt in het klassement.”

Van B naar de U25

Dijkstra reed het EK met de Johnson-zoon Hero. De donkere vos is gefokt uit een moeder van OO Seven. “Hero en ik zijn vijf jaar geleden in de klasse B begonnen. Hij was toen zes. Daarvoor had ik met mijn E-pony een keer L2 gereden, maar verder niks. We zijn heel snel, in tweeënhalf jaar tijd, van de B naar de U25 Grand Prix gegaan. Dat zegt wel genoeg over zijn instelling en zijn karakter. Hero is geweldig. Ik rijd op de trainingsstal bij Laurens. Naast Hero rijd ik wat jonge paarden en lijk nu een opvolger te hebben. Dat is een zesjarige van Laurens zelf. Hero is van Jan Pieter Dalsem en van Laurens.”

Grootste nachtmerrie

“Het was eigenlijk een paard voor de handel. Dat heb ik altijd geweten. Toen hoopte ik al dat ik een keer Z mocht rijden. Zo ging het steeds. Hoe langer ik hem rijd, hoe meer ik aan hem hecht. Het is een prestatie van het hele team, dat we nu op het EK staan. Maar het is wel mijn grootste nachtmerrie als Hero verkocht wordt.”

Kers op de taart

Laurens: “Ik had nooit gedacht dat we zover zouden komen. Ik dacht altijd Hero wordt verkocht voordat hij echt Grand Prix loopt. Toen mochten Devenda en Hero twee jaar geleden naar het EK U25. Dat was al mooi dat we het af mochten maken tot en met de Grand Prix. Daarna kwam de senioren Grand Prix en dan nu het EK. Dat is echt wel de kers op de taart.”

Devenda Dijkstra met Hero. Foto: FEI/Leanjo de Koster

