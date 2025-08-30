EK Dressuur: Alle paarden fit voor kür, starttijden bekend

Op het EK Dressuur in Crozet stond vanmorgen de veterinaire keuring voor de paarden die door zijn naar de kür op het programma. Alle achttien paarden zijn 'fit to compete' bevonden voor het afsluitende onderdeel dat zondag om 11.30 uur begint.

Ook de starttijden zijn bekend. Voor Nederland komt alleen Dinja van Liere in de baan. Zij start met Hermès (v. Easy Game) om 13:25 uur.

Medaillewinnaars Spécial

De medaillewinnaars van de Grand Prix Spécial starten in het laatste blok:

14:10 uur: Isabell Werth met Wendy de Fontaine (v. Sezuan)

14:30 uur: Cathrine Laudrup-Dufour met Mount St. John Freestyle (v. Fidermark)

14:40 uur: Justin Verboomen met Zonik Plus (v. Zonik)

Startlijst

Bron: Horses.nl